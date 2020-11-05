Автопроизводители понимают, что в недалеком будущем автономные авто фактически превратятся в комфортные шаттлы и сотрут такое понятие как "водитель". Однако чем тогда будут заниматься пассажиры во время путешествия. Hyundai демонстрирует свое видение на примере Loniq Concept Cabin.

Концепт имеет камеру, которая узнает пассажира. Если на улице дождь – одежда и обувь мокрые, их можно высушить и даже почистить в специальных устройствах. Об этом говорится в новом выпуске программы "Авто24" на 24 канале.

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Экран, вмонтированный в потолок, может заменить дождливое небо на картинку с солнечной погодой. Монитор гибкий и может выезжать книзу, а картинку на нем можно разделить на несколько секторов, например, для просмотра разных фильмов пассажирами.



Экран встроен потолок и холодильник в Loniq Concept Cabin / Фото LG Newsroom

В подголовники вмонтированы динамики, которые генерируют качественный звук. Не удивительно, что проект создан в сотрудничестве с LG, ведь в салоне так много бытовой техники.

Начиная с 77-дюймового гибкого OLED-экрана на потолке, холодильник с напитками и бутербродами, кофеварки и заканчивая роботом-уборщиком, который чистит пол после пассажиров, и ультрафиолетовыми лампами, которые дезинфицируют поверхности. Это еще раз доказывает, что транспорт уже в недалеком будущем будет кардинально отличаться от сегодняшних машин.



В салоне пассажиры могут высушить и даже почистить обувь / Фото LG Newsroom



В Ioniq Concept Cabin можно выпить кофе / Фото LG Newsroom

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Ассоциация Euro NCAP, которая обычно проводит краш-тесты новых авто, на этот раз решила проверить насколько корректно работают автопилоты современных машин. Для испытания отобрали машины с европейского рынка. Среди них Audi Q8, BMW 3, Ford Kuga, Mercedes GLE, Nissan Juke, Peugeot 2008, Renault Clio, Tesla Model S, Volkswagen Passat и Volvo V60.

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