Завод "Электротяжмаш", который находится в управлении Фонда государственного имущества Украины, оказался в рейтинге самых убыточных государственных предприятий страны.

Об этом сообщает портал Texty в рамках совместного аналитического проекта с системой YouControl.

"Мы взяли 100 крупнейших государственных предприятий, выбрали из них те, где после избрания Зеленского правительство сменило руководителей, и посмотрели, выросла их прибыль или упала", – пишут авторы материала, и добавляют, что для сравнения взяты докризисные показатели за 2018 и 2019 годы, что не дает возможности руководителям убыточных государственных предприятий сетовать на спад экономической активности.

По подсчетам аналитиков, суммарные потери государственных предприятий после смены их руководства составили 10 млрд грн. Среди таких "черных дыр" в украинской государственной собственности – завод "Электротяжмаш". Им руководит назначенный Фондом госимущества Виктор Бусько, покровителем которого в Фонде является сейчас, кроме главы ведомства Дмитрия Сенниченко, еще и Денис Кудрин – они вместе учились в западной бизнес-школе.

"Украинская государственная собственность – это часто черная дыра и коррупционное болото. С одной стороны, там не бюджетные деньги, а следовательно, более слабый контроль, а с другой – собственность "колхозная, а значит – моя". Смельчаки-аферисты, представители неформальных сетей чиновников и преступного мира – это та публика, которая годами "ошивается" в руководстве государственных предприятий", – описали стиль управления государственными предприятиями авторы публикации.

И завод "Электротяжмаш" – самый яркий пример. В начале ноября исполнился год, как Фонд государственного имущества Украины получил в управление от Министерства развития экономики госпредприятие "Электротяжмаш" для его последующей приватизации. Но эти планы поменялись – приватизация была перенесена на неопределенный срок. С этого момента открывается страница грабежа и краха в истории "Электротяжмаша".

Как заявил народный депутат от "Слуги народа", заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрей Холодов, глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко несет полную ответственность за катастрофическое финансовое состояние харьковского завода "Электротяжмаш", поскольку именно он создал кадровую коллизию на предприятии и покрывает и. о. директора Виктора Бусько, который за несколько месяцев довел предприятие практически до банкротства. Об этом депутат написал в заявлении в Государственное бюро расследований, в НАБУ и генеральному прокурору. Подчеркивается, что Бусько без конкурса занял позицию и. о. руководителя завода после увольнения Дмитрия Костюка.

"Всего за полгода Бусько практически уничтожил финансово успешный, крупнейший харьковский завод! Этого человека Сенниченко протолкнул на должность специально, чтобы максимально загнать завод в минус перед приватизацией и продать потом за копейки. Завод уверенно идет в сторону банкротства. По-моему, Сенниченко "нарулил" уже не только на увольнение, но и на пачку уголовных дел. Он сознательно покрывает преступника Бусько и наносит стране огромный ущерб. Это профессиональное воровство государственных ресурсов. И Сенниченко, и Бусько должны быть уволены как можно быстрее, я требую от правоохранительных органов провести расследование происшествия на предприятии", – написал Холодов.

По информации СМИ существует 6 уголовных дел, среди которых – попытка доведения до искусственного банкротства ГП "Завод "Электротяжмаш", чтобы "слить" его за копейки в процессе приватизации.

Недавно достоянием СМИ стала оперативная управленческая отчетность госпредприятия "Завод "Электротяжмаш". За год в управлении Фонда госимущества предприятие сократило объем производства в 4 раза с 280 млн грн до примерно 69 млн грн, объем продаж упал более чем в три раза – с 240 млн грн до 79 млн грн. Производство загружено на 20 – 25%, сотни людей уволились с завода, сотни находятся в так называемом "производственном застое" – получают зарплаты, не выполняя фактически работу, которые требуют дополнительных расходов, которые исчисляются миллионами гривен ежемесячно. Долги "Электротяжмаша" достигли 1,3 млрд грн, На конец сентября долги перед коллективом по зарплате достигли 86 млн грн.

В течение года "Электротяжмаш" в управлении ФГИ увеличил убытки более чем в 9 раз – до "минус" 392 млн грн. Виной тому – срыв поставок заказчикам продукции предприятия, а эта ситуация сложилась из-за несвоевременных расчетов с поставщиками – как известно, суды завалены их исками о принудительном взыскании денег с завода за комплектующие, товары и услуги.

Местные СМИ открыто говорят о том, "Электротяжмаш" не сможет продолжить работу в 2021 году – руководство завода полностью провалило формирование портфеля новых заказов.