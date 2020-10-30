Управління внутрішньої безпеки СБУ очолює Андрій Наумов. Журналісти "Схем" встановили, що його родина придбала 3-кімнатну елітну квартиру в центрі Києва учетверо дешевше за ринкову ціну.

Элитная квартира в Киеве оформлена на мать Андрея Наумова, но пользуется ею сам чиновник СБУ. Об этом говорится в расследовании программы "Схемы" (проект "Радио Свобода" и "UA: Первый") "Тайный кадр СБУ: Alter Ego Наумова" .

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Обратим внимание, что информация о руководителе Главного управления внутренней безопасности СБУ и его состоянии относится к категории "с ограниченным доступом". Так журналистам ответили на запрос в пресс-службе ведомства.

Однако "Схемы" от источников из Минюста получили копию договора, которым матери Андрея Наумова Ирине летом 2019 передали имущественные права на 3-комнатную квартиру в более 100 квадратных метров в ЖК Alter Ego (Печерский район Киева). Эти права обошлись женщине в 1 миллион 191 тысячу 300 гривен.



Элитная квартира в Киеве оформлена на мать Андрея Наумова / Фото "Схем"

Но апартаменты такой площадью, как свидетельствует данные из открытых источников и данные от застройщика, в 2019 – 2020 годах в этом ЖК стоят от 4,5 до 5,5 миллиона гривен. Поэтому "Схемы" делают вывод:

Ирине Наумовой жилье в Alter Ego обошлось минимум в четыре раза дешевле , чем должно было бы.

Более того, реестр юридических лиц свидетельствует, что Ирина своего бизнеса уже более 10 лет не имеет. Так что откуда деньги на покупку квартиры – не понятно.



"Схемы" идентифицировали Андрея Наумова / Фото "Схем"

С другой стороны, съемочная группа "Схем" несколько раз у соответствующего ЖК замечала Mercedes с номерами прикрытия. 9 октября удалось зафиксировать и пассажира – это был Андрей Наумов. Вероятно, чиновник СБУ таки пользуется этой квартирой.