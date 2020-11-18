Недальновидные решения министерства энергетики Украины привели к срыву сроков ремонтных работ на атомных электростанциях.

Об этом говорится в официальном заявлении компании НАЭК "Энергоатом".

График ремонта энергоблоков АЭС разрабатывался заранее и учитывал многочисленные факторы, включая балансовое нагрузки, время года, технические нормы и правила, пояснили в НАЭК.



Однако принятое в апреле решение Минэнерго о сокращении производства "Энергоатома" на 2020 г. с 80,6 млрд до 73,7 млрд кВт-ч. не учитывало ни технических нормативов эксплуатации энергоблоков АЭС, ни графиков планового ремонта.



В результате впервые в истории украинской атомной отрасли сразу три энергоблока были выведены в резерв на 1-3 месяца, а остальные работали с ограничениями мощности на 10-40%,

- заявили в компании.

Например, к ремонту энергоблока №2 Запорожской АЭС атомщики собирались приступить в начале июня.



Но введенные Минэнерго необоснованные балансовые ограничения привели к тому, что блок мощностью 1000 МВт выдавал только 580 МВт. А затем вообще на три недели был выведен в резерв и далее снова работал с ограничением почти в 40% от установленной мощности.



В итоге сместился срок использования ядерного топлива и плановый ремонт также начался почти на два месяца позже: должен был закончиться в начале сентября, а завершился только в ноябре.



"Именно искусственные ограничения производства электроэнергии на АЭС в апреле-августе привели к текущей ситуации", - заявили в "Энергоатоме". Аналогичная ситуация возникла и с обслуживанием энергоблоков №4 и №5 Запорожской АЭС.



О том, какие угрозы несет внедрено искусственное ограничение мощности украинских АЭС и технические последствия это повлечет, "Энергоатом" неоднократно предупреждал Минэнерго, утверждают в НАЭК.



Компания отдельно подчеркивает, уже в начале ноября энергоблоки №2 и №4 ЗАЭС были готовы к запуску. Но чиновники Госатомрегулирования разрешили подключить энергоблок №4 к сети лишь 14 ноября. С учетом этого ожидаемый срок подключения блока №2 к сети - до 25 ноября, энергоблока №5 - 20 декабря.



Ранее председатель комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус сообщил, что 10 ноября производство электроэнергии на тепловых электростанциях и теплоэлектроцентралях впервые в истории оказалось больше, чем на АЭС. По его словам, это привело к росту цены на электроэнергию для промышленности.