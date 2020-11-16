Обособленное подразделение ГП "НАЭК "Энергоатом" "Энергоатом Трейдинг" 13 ноября на аукционе по продаже электроэнергии заключило соглашения с ООО "Юнайтед Энерджи" и ООО "Д.Трейдинг" с рекордным дисконтом для спотовой рыночной цены – 42%.

На аукционе продали 168 тысяч МВт*ч ночной электроэнергии. В торгах приняли участие 8 фирм, но 85% объема по самой низкой цене в 650 гривен за МВт*ч досталось "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского и "Д.Трейдинг" из группы Рината Ахметова. Эти соглашения были проведены с 40% дисконтом от спотовой цены на Рынке на сутки вперед. Обычно дисконты на электроэнергию составляют не более 10%. Остальные покупателей в тот период покупали энергию по 800 – 940 гривен за МВт*ч.

Покупатель цена, гривен за МВт*ч МВт*ч Днепр-Энерго (Интерпайп) 943 9 000 НЭК Укрэнерго 920 1 200 ДЕ Трейдинг (Донбасэнерго) 902 6 000 Экотехноинвест 910 120 Мартин Трейд 850 120 НЭК 795 6 000 Д. Трейдинг (ДТЭК) 650 72 000 Юнайтед Энерджи 650 73 320

Таким образом, в пятницу 13 ноября "Энергоатом" получил около 60 миллионов гривен. Это уже с учетом рыночных скидок.

Перед этим, в среду 11 ноября, "Энергоатом" продал 37 тысяч МВт*ч базовой нагрузки по цене, которая была на 14% ниже текущей цены на РДН. Электроэнергия была продана "Мариупольскому меткомбинату им. Ильича" из группы Ахметова. На этой сделке "Энергоатом" получил у 5 миллионов гривен прибыли (с учетом возможных скидок покупателю).

Таким образом, только за два аукциона на одну неделе "Энергоатом Трейдинг" получил более 65 миллионов гривен.

"Мариупольский меткомбинат им. Ильича" входит в холдинг "Метинвест", мажоритарным владельцем которого является Ринат Ахметов. Ему же принадлежит и холдинг ДТЭК, трейдером которого является упомянутое "Д.Трейдинг".

Столичная "Юнайтед Энерджи" записана на директора Андрея Короткевича-Лещенко, руководившего профсоюзом дочернего предприятия "Газ-Тепло" НАК "Нафтогаз Украины". "Юнайтед Энерджи поставляет электроэнергию на предприятия с орбиты группы "Приват".

Сама "Юнайтед Энерджи" является одним из крупнейших покупателей электроэнергии "Центрэнерго". В том числе и той, которой предприятие получает от "Укрэнерго" для балансировки рынка вследствие дисбаланса из-за чрезмерно проданных объемов продукции ТЭС, которая еще не выработана. Тогда их замещают более дешевой электроэнергией атомных станций. По данным программы "Схемы", таким образом "Центрэнерго" за полгода получило от "Укрэнерго" электроэнергии ниже рыночной цены почти на 3 миллиардов гривен.