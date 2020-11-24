Избранный президент США Джо Байден, по сообщениям СМИ, планирует назначить на пост госсекретаря 58-летнего Энтони Блинкена. Он уже занимал высокие должности в администрации при президентстве Обамы (Байден тогда был вицепрезидентом), в частности был заместителем госсекретаря и заместителем советника по вопросам нацбезопасности.

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Биография Энтони Блинкена

Энтони Джон Блинкен родился 16 апреля 1962 года в Нью-Йорке, потом переехал с мамой в Париж.

Получил степень бакалавра в Гарвардском университете и степень доктора юридических наук в Колумбийской юридической школе (1988 год). После окончания учебы занимался адвокатской деятельностью в Нью-Йорке и Париже.

Политическая карьера

На протяжении более двух десятилетий Блинкен занимал руководящие должности в администрации при трех президентах США – Билле Клинтоне, Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме.

1994-1998 год Блинкен – специальный помощник президента и старший директор по вопросам стратегического планирования и написания речей.

1994-2001 год – сотрудник Совета национальной безопасности США в Белом доме.

1999-2001 год – специальный помощник президента и старший директор по вопросам Европы и Канады.

2001-2002 год – старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований.

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2002-2008 год – директор Демократического штаба Комитета Сената США по вопросам внешних отношений.

Ноябрь 2008 года-январь 2009 года – работал в президентской кампании Джо Байдена и был членом перехода в президенты команды Обама-Байден.

2009-2013 год – заместитель помощника президента и советник вице-президента по вопросам национальной безопасности. На этом посту он также участвовал в формировании политики США в отношении Афганистана, Пакистана и иранской ядерной программы.

2013-2015 год – заместитель советника по вопросам национальной безопасности под руководством президента Барака Обамы.

2015-2017 го – заместитель государственного секретаря США.

Блинкен был советником по внешней политике во время нынешней президентской кампании Джо Байдена. 22 ноября 2020 года ряд американских СМИ сообщили, что Байден избрал Блинкена своим кандидатом на пост государственного секретаря.

Внешняя политика

Уже в июне 2020 года Блинкен отметил, что Байден "не будет привязывать военную помощь Израиля к таким вещам, как аннексия или другие решения правительства Израиля, с которыми мы можем не согласиться".

В то же время он высоко оценил соглашения о нормализации отношений между Израилем и Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые были подписаны при посредничестве США в сентябре 2020 года.



Джо Байден и Энтони Блинкен / Фото Getty Images

В октябре 2020 года Блинкен заявил, что администрация Байдена имеет планы "провести стратегический обзор" отношений между США и Саудовской Аравией, чтобы убедиться, что последняя действительно продвигает интересы Штатов и соответствует их ценностям.

Кроме того, администрация Байдена продлит санкции против Ирана.

Китай же Блинкен описывает, как конкурента США, которому помогла администрация Трампа, "ослабив американские союзы, оставив вакуум в мире для заполнения Китаем, отказавшись от наших ценностей и дав Китаю зеленый свет для попирания прав человека и демократии от Синьцзяна до Гонконга".

Блинкен и Украина

У политика, в частности, и украинские корни – его дедушка эмигрировал из Украины в начале прошлого века.

Блинкен был важной фигурой в формулировке реакции администрации Обамы на аннексию Крыма. Он подчеркнул, что широкий и экспансивный режим санкций против ближайшего окружения Владимира Путина является критическим. И это необходимо как для сдерживания олигархов от риска потери имущества, базирующаяся в Америке, так и для того, чтобы "продемонстрировать российскому народу, что за поддержку таких международных преступников, как Путин, существует очень большой штраф".



Блинкен выступает за предоставление Украине военной помощи / Фото Getty Images

Энтони Блинкен неоднократно посещал наше государство во время своей политической деятельности и выражал поддержку Украине со стороны США.

Так, в 2015 году он подчеркивал преданность Штатов "будущему Украины и ее успеху". А в 2017 году призвал США предоставить Украине вооружение для борьбы с военной агрессией России на Донбассе. Боевиков ОРДЛО он называет "российскими марионетками", на которых Кремль имеет значительные рычаги влияния и, при желании, может вывести с оккупированных территорий. Однако, не делает этого из-за собственной выгоды.