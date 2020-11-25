Кандидат на пост государственного секретаря США Энтони Блинкен рассказал, что его дедушка Морис Блинкен родился в Киеве. Однако впоследствии мужчина эмигрировал в Штаты.

Отрывками из семейной истории Блинкен поделился во время мероприятия, на котором команда Джо Байдена объявила кандидатов на ключевые посты в сфере национальной безопасности. Об этом сообщает Укринформ.

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По словам Блинкена, его дедушка "сбежал от погромов в России и построил новую жизнь в Америке".

Обратите внимание! По данным американских СМИ, после эмиграции из Киева Морис Блинкен учился в Нью-Йоркском университете. Впоследствии мужчина работал адвокатом. Позже основал Американский институт в Палестине.

Кроме того, Блинкен рассказал о своем отчиме Сэме Писаря, который пережил Холокост. Мужчина происходил из семьи польских евреев. В школе, где учился Писарь, было 900 учеников. И только отчим Блинкена сумел пережить Холокост и 4 страшных года в концлагерях.

Писарь сумел избежать Марша смерти. Мужчина в течение нескольких дней скрывался в Баварском лесу. Потом услышал грохот танка.

Вместо страшной свастики он увидел пятиконечную белую звезду. Он бежал к звезде. Люк танка открылся, и на него посмотрел большой темнокожий солдат. Отчим упал на колени и сказал единственные три слова на английском, которые он знал: "Боже, храни Америку". Солдат поднял его в танк, в Америку, на свободу. Вот, кто мы такие. Вот что Америка предлагает миру,

– рассказал Блинкен.

Обратите внимание! Выборы президента США состоялись 3 ноября. Официальные результаты обработки бюллетеней обнародуют позже. Однако подсчитанные голоса свидетельствуют о победе Байдена. Действующий президент США Дональд Трамп разрешил начать процедуру передачи власти Байдену.