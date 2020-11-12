"Эпицентр" изменил решение о работе на выходные: как будет работать сеть
Сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" на время действия карантина выходного дня решила закрыть свои магазины. А приобрести что-то там на выходных можно будет только через интернет.
"Эпицентр" не будет работать во время карантина выходного дня: что известно
Как сообщили в компании, на время действия карантина выходного дня сеть "Эпицентр" будет работать исключительно в онлайн режиме. Об этом пресс-служба "Эпицентра" написала в фейсбуке.
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Правда, на выходных они будут осуществлять выдачу товаров в своих торговых центрах.
Что касается будней, то работу "Эпицентра" продлили до 00:00. Если в гипермаркетах в это время еще будут покупатели – их не закроют, пока не обслужат последнего человека.
Что этому предшествовало
- 11 ноября правительство приняло решение ввести карантин выходного дня с 14 ноября. Согласно ему, в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки.
- После этого в соцсетях "Эпицентра" появилось такое сообщение: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. И картинка: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!"
- Такой шаг изрядно возмутил министра здравоохранения Максима Степанова и чиновник призвал правительство отреагировать на громкую позицию компании.
- После огласки в "Эпицентре" решили не отменять работу на выходные. Однако она будет с определенными ограничениями. То есть планировали продавать только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.
- За всем тщательно должны были следить МВД и Нацполиция.
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