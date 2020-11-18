Во Львове один из гипермаркетов "Эпицентр" со сверхбольшой скоростью переформатируют в продуктовый супермаркет. Вероятно, это связано с карантином выходного дня, который действует в Украине и запрещает деятельность в выходные бизнеса в целом ряде сфер.

О переформатировании гипермаркета "Эпицентр" на улице Городоцкой во Львове рассказал Андрей Федишин.

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"Эпицентр" гипертемпами становится продуктовым супермаркетом,

– сообщил пользователь.

Предположительно, это связано с карантином выходного дня. Ведь правительство в выходные разрешило работать только продуктовым магазинам, общественному транспорту, автозаправочным станциям, ресторанам и кафе на вынос и тому подобное.

Поэтому таким образом сеть гипермаркетов может получить законный способ работать в выходные. Впрочем, действительно ли карантин выходного дня и такие быстрые изменения имеют какую-то связь – нам выяснить не удалось.

"Эпицентр" переформатируют в продуктовый супермаркет: смотрите фото (Андрей Федишин)

Журналисты 24 канала пытались взять комментарий по этой ситуации у представителей "Эпицентра". Сначала на линии, указанной на официальном сайте сети, нас переключили с живого оператора на робота, как только услышали название издания.

Со второй попытки, дождавшись живого оператора, нам пояснили: работники на этих линиях не уполномочены общаться с журналистами. Впрочем, какие-либо контакты того, кто уполномочен, также не предоставили.

Все объяснили якобы поздним временем суток, а комментировать могут только до 18 часов. Мы же звонили около 19 часов. Поэтому мы все еще пытаемся получить комментарий представителей "Эпицентра".



Ограничения карантина выходного дня в Украине / Инфографика 24 канала