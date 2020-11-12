Сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр" решила все же не отменять работу на выходных. А продавать там будут только продукты питания, медицинские товары и средства гигиены.

Как "Эпицентр" будет работать в выходные: заявление компании

В компании отметили, что они, а также сеть строительных гипермаркетов "Новая линия", во время карантина выходного дня будут реализовывать исключительно жизненно важные товары, разрешенные постановлением Кабмина. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице "Эпицентра".

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Речь идет, в частности, о:

средствах гигиены,

лекарственных препаратах,

товарах медицинского назначения,

ветеринарных препаратах,

корме,

доставке еды из их ресторанов.

Кроме того, клиенты компании могут сделать заказ в интернет-магазине. Эти товары можно забрать бесплатно самовывозом из торговых центров "Эпицентра" или заказать доставкой.

Мы уважаем позицию Кабинета Министров и будем ее придерживаться, хотя не согласны со всеми мерами внедренными правительством для усиления карантина,

– отметили представители "Эпицентра".

В компании добавили, что с соцсети и обращениях в контакт-центра они получили много обращений от покупателей с просьбой не закрывать торговые центры во время карантина выходного дня.

В то же время в "Эпицентре" уверяют, что "ввели беспрецедентные меры безопасности" в своих магазинах.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подтвердил информацию о работе "Эпицентра" во время карантина выходного дня. Также он сообщил, что "органы МВД и Нацполиция тщательно проконтролируют, чтобы заявления руководства сети "Эпицентр" совпадали с их реальными действиями по предупреждению распространения эпидемии COVID-19".

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Главное об отношении "Эпицентра" в карантин

Ранее сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр", которая принадлежит Александру и Галине Гереге, не закрывала свои маркеты во время карантина , когда перестали работать рынки и торговые центры.

, когда перестали работать рынки и торговые центры. Весной "Эпицентр" объяснял свое решение тем, что они в магазинах продают маски, антисептики, бытовые средства дезинфекции, спиртосодержащие средства и базовые продукты.

11 ноября правительство приняло решение ввести карантин выходного дня с 14 ноября. Согласно ему, в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки.

с 14 ноября. Согласно ему, в субботу и воскресенье могут работать только продуктовые магазины и почта, аптеки и ветеринарные аптеки, автозаправки. После этого в соцсетях "Эпицентра" появилось следующее сообщение: "Продукты у нас есть, изделия медицинского назначения, лекарства – есть, корм для животных – есть. Завозим топливо". И добавил картинку: "Внимание! Вводим 72-часовую пятницу!"

Ограничения карантина в Украине / Инфографика 24 канала