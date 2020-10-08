Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Армению в том, что государство хочет спровоцировать на Южном Кавказе масштабный конфликт. Эрдоган утверждает, что армяне находятся в отчаянии.

Международное сообщество использует двойные стандарты в случае с Нагорным Карабахом. Об этом Эрдоган рассказал в интервью катарской газете The Peninsula.

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По мнению Эрдогана, Армения проявляет враждебность к туркам при любом случае.

Это поведение Армении является доказательством, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта,

– говорит он.

Эрдоган считает, что именно Армения мешает установить мир и спокойствие в регионе.

Также турецкий лидер заявил, что Азербайджан возвращает себе оккупированные территории. И призвал мировое сообщество отказаться от двойных стандартов и сделать что-то для прекращения оккупации Нагорного Карабаха Арменией.

Что происходит в Нагорном Карабахе

27 сентября на территории Нагорного Карабаха возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.

Оба государства ввели режим военного положения.

За первую неделю боев уже погибли десятки военных и гражданских, сотни – получили ранения.

Международное сообщество призывает немедленно прекратить боевые действия.

Основное о конфликте в Нагорном Карабахе