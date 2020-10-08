"Хочет создать зону масштабного конфликта": Эрдоган обвинил Армению
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Армению в том, что государство хочет спровоцировать на Южном Кавказе масштабный конфликт. Эрдоган утверждает, что армяне находятся в отчаянии.
Международное сообщество использует двойные стандарты в случае с Нагорным Карабахом. Об этом Эрдоган рассказал в интервью катарской газете The Peninsula.
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По мнению Эрдогана, Армения проявляет враждебность к туркам при любом случае.
Это поведение Армении является доказательством, что она хочет создать в регионе зону масштабного конфликта,
– говорит он.
Эрдоган считает, что именно Армения мешает установить мир и спокойствие в регионе.
Также турецкий лидер заявил, что Азербайджан возвращает себе оккупированные территории. И призвал мировое сообщество отказаться от двойных стандартов и сделать что-то для прекращения оккупации Нагорного Карабаха Арменией.
Что происходит в Нагорном Карабахе
- 27 сентября на территории Нагорного Карабаха возобновились боевые действия между Арменией и Азербайджаном.
- Оба государства ввели режим военного положения.
- За первую неделю боев уже погибли десятки военных и гражданских, сотни – получили ранения.
- Международное сообщество призывает немедленно прекратить боевые действия.
Основное о конфликте в Нагорном Карабахе
- Азербайджан в начале 1990-х годов потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районов в результате конфликта с армянским населением региона и Арменией.
- До текущего возобновления боевых действий переговорный процесс шел при посредничестве минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.
- Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.