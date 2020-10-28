Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на французский сатирический журнал Charlie Hebdo. Все из-за карикатуры с его изображением, которую там опубликовали. Эрдоган назвал ее "уголовной клеветой".

Жалобу президент Турции подал в прокуратуру Анкары. В документе он отдельно отметил руководство журнала и самого карикатуриста, сообщило издание Anadolu.

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Также в жалобе заявили, что карикатура "не подпадает под действие свободы слова". Прокуратура Анкары уже начала уголовное расследование в отношении этой ситуации. Руководство Charlie Hebdo обвиняют в оскорблении президента. Согласно турецкому законодательству – такие действия являются правонарушением.

Что было изображено на карикатуре

Скандал вокруг Charlie Hebdo вспыхнул 28 октября. Журнал изобразил Эрдогана, который сидит в кресле. Президент одет только в трусы и белую футболку. На картинке он держит напиток, а рядом с ним нарисована мусульманка. Именно ей Эрдоган задирает другой рукой одежду. При этом президент якобы восклицает: "У-у-ух! Пророк!".



Карикатура с изображением Эрдогана во французском журнале / Фото Charlie Hebdo

Почему появилась карикатура

Дело в том, что между Францией и Турцией вспыхнул международный конфликт. Все из-за высказываний Эрдогана в адрес Эммануэля Макрона. Напомним, он сказал, что президенту Франции "надо проверить психическое здоровье". Таким заявлением Эрдоган ответил на то, что Макрона хочет изменить политику в отношении мусульманского меньшинства.

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