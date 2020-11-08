Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 ноября поздравил Азербайджан со взятием стратегического объекта – города Шуша. В Армении настаивают: город не отдавали под контроль противнику.

Эрдоган считает, что в Баку близки к победе

Турция – союзник Азербайджана в противостоянии с Арменией относительно Нагорного Карабаха. О поздравлении Эрдогана информирует Интерфакс-Украина со ссылкой на Anadolu.

Важно Азербайджан заявил об освобождении города Шуши: почему это может решить судьбу войны

Освобождение Шуши – символ скорейшего освобождения остальных оккупированных земель Азербайджана. От своего имени, членов своей семьи и всего народа Турции поздравляю братьев со значительной победой,

– сказал Эрдоган.

Что известно о взятии Шуши

Ранее о взятии города Шуша сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев. В Армении говорят: заявление не соответствует действительности, ведь бои за населенный пункт продолжаются.

Почему так важен город Шуша? Шуша – один из главных стратегических объектов в противостоянии между Арменией и Азербайджаном. Небольшой город расположен всего в 11 километрах от Степанакерта – столицы самопровозглашенной страны Нагорный Карабах.

Больше о конфликте между Ереваном и Баку Шуша – один из главных стратегических объектов в противостоянии между Арменией и Азербайджаном. Небольшой город расположен всего в 11 километрах от Степанакерта – столицы самопровозглашенной страны Нагорный Карабах.Больше о конфликте между Ереваном и Баку здесь

Смотрите на карте, где находится Шуша: