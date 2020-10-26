Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал граждан страны бойкотировать товары Франции. Такую идею он высказал из-за заявлений президента Франции Эммануэля Макрона, которые Эрдоган назвал исламофобскими.

Эрдоган заметил, что западные страны все чаще начали притеснять мусульман. Он добавил, что эта проблема – вопрос национальной безопасности для Турции, сообщает Daily Sabah.

Обратите внимание Эрдоган вновь заявил, что Макрону "надо проверить психическое здоровье"

"Становится все труднее быть мусульманином и вести исламский образ жизни", – подчеркнул Эрдоган. Именно из-за того, что для Турции исламофобия – вопрос национальной безопасности, Эрдоган и сделал такое заявление. Он заверил, что попросил ЕС принять меры. Эрдоган назвал этот конфликт с Францией "преступлением на почве ненависти".

По моему мнению, институты ЕС несут большую ответственность в борьбе с исламофобией. Европейский совет больше не может игнорировать исламофобию,

– сказал президент Турции.

По его словам, европейские политики должны призывать Макрона, который ведет антимусульманскую ненависть на континенте, прекратить его политику. Стоит отметить, что ЕС осудил высказывания турецкого президента.

Что говорил Макрон

Эрдоган обвинил Макрона в ненависти к мусульманам. Как оказалось, причина в том, что президент Франции построил "просвещенный ислам" во Франции. Во Франции усилят систему безопасности из-за убийства учителя истории в стране. Макрон тогда заявил, что "исламистам в республике не будет покоя".

Эрдоган на такие действия ответил коротко – "он (Макрон-24 канал) нуждается в лечении и психической проверке". В то же время во Франции отозвали своего посла в Турции для консультаций.