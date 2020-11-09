Президент Турции Реджеп Эрдоган предложил главе Кремля Владимиру Путину создать совместную рабочую группу. Ее цель – урегулирование ситуации в Нагорном Карабахе.

Эрдоган предложил Путину "вместе решить карабахскую проблему". Об этом глава Турции сказал во время телефонного разговора глав государств, сообщает CNN Turk.

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Президент РФ положительно отреагировал на такое предложение. Эрдоган убежден, что переговорная группа должна ускорить процесс урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее Армения и Азербайджан уже трижды договаривались о перемирии: 10, 18 и 25 октября. Посредником выступала как Россия, так и США. Но почти сразу страны обвиняли друг друга в обстрелах.

Какова сейчас ситуация в Нагорном Карабахе

9 ноября в Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские вооруженные силы после боев отступили на некоторых участках фронта в Нагорном Карабахе.

в Нагорном Карабахе. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о взятии под контроль ключевого города Шуша в Нагорном Карабахе. В то же время в Минобороны Армении эту информацию опровергли и заявили, что бои в Шуше продолжаются.

и заявили, что бои в Шуше продолжаются. Мирное урегулирование зашло в тупик после переговоров лидеров Армении и Азербайджана в 2009 году. За шесть лет войны погибло более 30 тысяч человек.

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Что предшествовало возникновению конфликта

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха продолжается уже более 30 лет , но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой.

, но в конце сентября 2020 года разгорелся с новой силой. Большую часть Нагорного Карабаха составляют этнические армяне . Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР.

. Не удивительно, что этот регион еще раньше заявил о своем желании стать частью Армянской ССР. Однако еще до распада Советского Союза и образования независимых Армении и Азербайджана Нагорно-Карабахская автономная область входила в состав Азербайджанской ССР .

. Серьезные вооруженные столкновения начались еще в 1990 году. В 1992 году нагорнокарабахский парламент провозгласил независимость так называемой Нагорно-Карабахской Республики.

так называемой Нагорно-Карабахской Республики. Только в 1994 году стороны подписали Бишкекский протокол , который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые не перерастали в масштабные военные действия .

, который предусматривал прекращение огня. Несмотря на это, в районе Нагорного Карабаха между странами время от времени происходили вооруженные столкновения, которые . Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, в регионе продолжаются активные бои. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе и среди гражданского населения.

Больше о ходе конфликта Армении и Азербайджана – читайте здесь.