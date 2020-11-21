Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уволила министерка образования и науки Майлис Репс за использование служебной машины в личных целях. На рабочей машине Репс возила в школу и на кружки своих 6 детей.

Министр уже признала свою ошибку. Об этом сообщает ERR. Заметим Эстония планирует возглавить ОБСЕ: почему это может стать победой для Украины В течение нескольких дней эстонские журналисты следили за домом Репс. Именно они заметили, что министр использует служебный автомобиль в личных целях. Что сказала Репс Она попала под сильное давление из-за того, что пыталась совместить обязанности министра и матери.

Политик отметила, что хочет обеспечить своих детей спокойной средой, в которой они смогут расти и формироваться как личности.

Репс извинилась перед эстонским народом за допущенную ошибку. Что говорит власть Эстонии Премьер-министр Юри Ратас отметил: ему очень жаль, что должность оставляет настоящая профессионалка.

Он отметил, что Репс была предана своей работе.

Однако премьер отметил, что понимает и уважает решение министра.