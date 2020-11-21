Возила в школу 6 детей: в Эстонии министра Майлис Репс уволили из-за служебной машины
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд уволила министерка образования и науки Майлис Репс за использование служебной машины в личных целях. На рабочей машине Репс возила в школу и на кружки своих 6 детей.
Министр уже признала свою ошибку. Об этом сообщает ERR.
Заметим Эстония планирует возглавить ОБСЕ: почему это может стать победой для Украины
В течение нескольких дней эстонские журналисты следили за домом Репс. Именно они заметили, что министр использует служебный автомобиль в личных целях.
Что сказала Репс
- Она попала под сильное давление из-за того, что пыталась совместить обязанности министра и матери.
- Политик отметила, что хочет обеспечить своих детей спокойной средой, в которой они смогут расти и формироваться как личности.
- Репс извинилась перед эстонским народом за допущенную ошибку.
Что говорит власть Эстонии
- Премьер-министр Юри Ратас отметил: ему очень жаль, что должность оставляет настоящая профессионалка.
- Он отметил, что Репс была предана своей работе.
- Однако премьер отметил, что понимает и уважает решение министра.
Поделиться новостью