Глава МИД Эстонии Март Хельме заявил, что не одобряет миграции украинских заробитчан в его государство. Этому есть две причины – русский язык, которым в Эстонии пользуются украинцы, а также мизерные зарплаты, за которые те готовы работать.

Первая и основная причина – это угроза роста веса русского языка в Эстонии, объяснил Март Хельме в интервью немецкому изданию DW.

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Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много, Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском – это все понятно,

– подчеркнул министр.

Он отметил, что понимает украинцев в этом вопросе, но против такого, поскольку они только будут пополнять русскоязычное население Эстонии.

"В Эстонии проживает около миллиона эстонцев. Мы же видим статистику – десятки тысяч украинцев перебрались в Эстонию, это немало. Если бы нас было 100 миллионов, то пусть бы приезжали 100 тысяч украинцев", – объяснил свою позицию Март Хельме.

Свои опасения он объяснил тем, что в Эстонии сейчас около 25% используют прежде всего русский язык. Поэтому существует угроза, что эстонский язык в ближайшее время может оказаться в меньшинстве.

Ну а вторая причина касается уже не гуманитарных, а экономических факторов. Говорится о низких зарплатах, за которые готовы работать украинские работники.

Они готовы работать за мизерные зарплаты. Потеряют работу наши люди – и эстонцы, и россияне, которые не готовы работать за такие деньги,

– заявил глава эстонского МИД.

Коротко об украинских заробитчанах в Эстонии: