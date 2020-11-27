"Остановите фейковую пандемию": в Эстонии вспыхнули массовые протесты из-за защитных масок
В Таллинне 27 ноября люди вышли на массовые протесты из-за обязательного ношения защитных масок. На центральной площади собрались более 300 человек.
Протестующие заявили, что своими решениями правительство нарушает их права. Об этом сообщает ERR.
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Что еще известно о протестах
- Акцию назвали "Право свободно дышать".
- Люди пришли на протесты со специальными плакатами. Их "украсили" лозунгами: "Мое тело – мой выбор", "Страх – не иммунная система", "Остановите фейковую пандемию".
- По словам активистов, люди сами должны решать, хотят они носить маски или нет.
- Премьер Эстонии Юри Ратас заявил, что такие протесты существенно увеличат количество зараженных коронавирусом. Ведь массовые мероприятия не имеют положительного сценария".
Протесты в Эстонии / Фото ERR
Что известно о коронавирусе в Эстонии
- С начала пандемии COVID-19 в Эстонии зафиксировали 11 323 случаев заражения.
- Выздоровели – 6 710 инфицированных.
- Умерли – 104 зараженных.
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