Эстония планирует возглавить ОБСЕ: почему это может стать победой для Украины
Правительство Эстонии одобрило начало подготовки к представлению государством кандидата на пост главы ОБСЕ. Эстонский дипломат может возглавить европейскую Организацию по безопасности в 2023 году.
Инициатором такой идеи выступил глава эстонской дипломатии Урмас Рейнсалу, сообщает Министерство иностранных дел Эстонии.
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Глава эстонского МИД подчеркнул, что срок полномочий государства в Совете безопасности ООН заканчивается в 2021 году. Поэтому председательство в ОБСЕ после этого помогло бы Эстонии расширить внешнюю политику.
Председательство Эстонии в ОБСЕ является логическим шагом для применения полученного опыта, расширение внешней политики Эстонии и принятия на себя новой ответственной роли в международной дипломатии,
– пояснил Урмас Рейнсалу.
К слову, сейчас Организацию безопасности и сотрудничества возглавляет Албания. В 2021 году председательство начнет Швеция, а в 2022 – соседняя с Украиной Польша.
Почему это важно для Украины
- Начнем с роли ОБСЕ. Это едва ли не ключевой игрок в переговорах России и Украины по завершению войны. Именно ОБСЕ является третьей стороной трехсторонней группы в минских договоренностях.
- В то же время Эстония – один из ключевых партнеров Украины, который неизменно выступает за сохранение суверенитета и территориальной целостности нашего государства.
- Эстония прекрасно понимает наши проблемы, ведь также имеет общую границу с Россией и даже территориальные претензии к ней. Поэтому Украина может получить во главе ОБСЕ важных союзников в течение двух лет подряд – сначала Польшу, а потом Эстонию.
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