Правительство Эстонии одобрило начало подготовки к представлению государством кандидата на пост главы ОБСЕ. Эстонский дипломат может возглавить европейскую Организацию по безопасности в 2023 году.

Инициатором такой идеи выступил глава эстонской дипломатии Урмас Рейнсалу, сообщает Министерство иностранных дел Эстонии.

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Глава эстонского МИД подчеркнул, что срок полномочий государства в Совете безопасности ООН заканчивается в 2021 году. Поэтому председательство в ОБСЕ после этого помогло бы Эстонии расширить внешнюю политику.

Председательство Эстонии в ОБСЕ является логическим шагом для применения полученного опыта, расширение внешней политики Эстонии и принятия на себя новой ответственной роли в международной дипломатии,

– пояснил Урмас Рейнсалу.

К слову, сейчас Организацию безопасности и сотрудничества возглавляет Албания. В 2021 году председательство начнет Швеция, а в 2022 – соседняя с Украиной Польша.

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