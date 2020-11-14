Еще одно государство заявило об участии в Крымской платформе
Число государств, которые готовы поддержать Украину в вопросе деоккупации Крыма, так сказать не словом, а делом, продолжает расти. На этот раз свое согласие на участие в Крымской платформе заявила Эстония.
О возможности своего участия в переговорном процессе по деоккупации украинского полуострова заявил МИД Эстонии на собственной странице в твиттере.
Интересно Словакия хочет принять участие в создании Крымской платформы, – МИД Украины
Как преданный поклонник международного порядка, основанного на соблюдении правил, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной,
– заявил МИД балтийской страны.
Свое сообщение дипломатическое ведомство партнерши нашего государства проиллюстрировало изображением, которое четко указывает на однозначную позицию Эстонии: Крым – это Украина.
Что такое Крымская платформа:
- Это инициированный Украиной процесс, имеющий целью деоккупацию Крыма путем мирных переговоров. Некий крымский "нормандский формат", но с привлечением значительно большего числа третьих государств, прежде всего стратегических партнеров Украины.
- На международных встречах украинские дипломаты постоянно приглашают иностранных коллег участвовать в платформе. Свое согласие уже выразили США, Великобритания, Турция, Словакия и Словения. Франция с радостью приняла приглашение, но ответа еще не предоставила.
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