Число государств, которые готовы поддержать Украину в вопросе деоккупации Крыма, так сказать не словом, а делом, продолжает расти. На этот раз свое согласие на участие в Крымской платформе заявила Эстония.

О возможности своего участия в переговорном процессе по деоккупации украинского полуострова заявил МИД Эстонии на собственной странице в твиттере.

Интересно Словакия хочет принять участие в создании Крымской платформы, – МИД Украины

Как преданный поклонник международного порядка, основанного на соблюдении правил, Эстония стремится принять участие в Крымской платформе, инициированной Украиной,

– заявил МИД балтийской страны.

Свое сообщение дипломатическое ведомство партнерши нашего государства проиллюстрировало изображением, которое четко указывает на однозначную позицию Эстонии: Крым – это Украина.

Being a devoted supporter of the rules-based international order, Estonia is committed to take part in the Crimean Platform initiated by Ukraine: https://t.co/maxW0c3npD #CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/DPOG9CZzwG — Estonian MFA (@MFAestonia) November 13, 2020

Что такое Крымская платформа: