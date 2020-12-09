Из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса Эстония усиливает карантин. Новые правила будут действовать с 14 декабря до 4 января.

Если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, срок ограничений могут продлить. Об этом сообщает ERR.

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Какие ограничения введут в Эстонии

Все учебные заведения переведут на дистанционное обучение. Исключение составят только ученики и студенты с особыми образовательными потребностями. Кроме того, в учебных заведениях можно будет проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены.

В стране также закроют центры досуга.

Под запрет подпадает деятельность любительских коллективов.

В то же время в Эстонии не будут закрывать детские сады.

Обратите внимание! За сутки 8 декабря В Эстонии обнаружили 547 новых заражений коронавирусом. Это один из самых высоких показателей от начала пандемии. Коронавирусный рекорд Эстония побила в субботу, 5 декабря. Тогда обнаружили 561 нового зараженного.