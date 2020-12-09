Количество зараженных бьет рекорды: Эстония усиливает карантин из-за COVID-19
Из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса Эстония усиливает карантин. Новые правила будут действовать с 14 декабря до 4 января.
Если эпидемиологическая ситуация в стране не улучшится, срок ограничений могут продлить. Об этом сообщает ERR.
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Какие ограничения введут в Эстонии
- Все учебные заведения переведут на дистанционное обучение. Исключение составят только ученики и студенты с особыми образовательными потребностями. Кроме того, в учебных заведениях можно будет проводить персональные консультации, олимпиады, практику и экзамены.
- В стране также закроют центры досуга.
- Под запрет подпадает деятельность любительских коллективов.
В то же время в Эстонии не будут закрывать детские сады.
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