То, что США при вице-президентстве Джо Байдена не предоставили Украине оружие, было ошибкой администрации тогдашнего президента Барака Обамы. Однако сегодня эти двери уже открыты и не ожидается, что при новой администрации они могут закрыться.

Такое заявление сделал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина". Таким образом министр ответил на вопрос, можем ли мы рассчитывать, что Байден на посту президента в военном аспекте будет активнее нам помогать, чем во времена, когда он был вице-президентом.

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Мы благодарны администрации Барака Обамы за то, что они много сделали для Украины в один из самых сложных периодов нашей истории. Но никто не идеален, и я считаю, что одной из ошибок той администрации в политике относительно Украины было непредоставление нам оружия. Сейчас эти двери уже открыты,

– сказал Кулеба.

Он отметил, что вопреки тогдашним запугиваниям России и лояльных к ней спикеров, война на Донбассе не загорелась с новой силой. А оружие, которое Украина получает из США, используется для укрепления нашей обороноспособности.

"И я не ожидаю, что эти двери могут закрыться при новой администрации", – подчеркнул глава МИД.

Что известно об оружии от США для Украины

В 2014 году в начале российской агрессии против Украины США при президентстве Барака Обамы не решились предоставить нашему государству летальное оружие. В Белом Доме был длительный спор по этому поводу. Однако остановились на мысли, что поставки оружия Украине спровоцируют Россию на эскалацию конфликта.

В декабря 2017 года издание The Washington Post сообщило, что администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Украине летальной оружия на 41,5 миллиона долларов. Позже американские СМИ сообщили, что общая стоимость оборонного пакета составит 47 миллионов долларов.

В декабре 2020 года Украина подписала контракт с США на поставку противотанковых ракетных комплексов "Джавелин". Первая партия этого оружия поступила в Украину весной 2018 года.

Джо Байден еще перед выборами президента США пообещал добиваться прекращения войны на Донбассе и оказать военную помощь Украине для защиты от российской агрессии, в том числе летальное оружие.



Военная помощь от США Украине / Инфографика 24 канала