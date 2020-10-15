Владимир Зеленский объявил, что 25 октября украинцы примут участие во всенародном опросе. Избиратели на участках должны ответить на 5 вопросов. Бывший заместитель генерального прокурора Виктор Чумак считает такую инициативу незаконной, ведь об этом нет никаких положений в Конституции.

В частности, в 19 статье говорится, что должностные лица органов государственной власти могут действовать только в пределах способа и порядка, установленного законом. Если это не прописано в Конституции, то его нельзя делать – это запрещено. Об этом Виктор Чумак рассказал в эфире 24 канала.

Обратите внимание Озвученные вопросы Зеленского являются манипулятивными, – депутат "Голоса" Клименко

По его словам, в статье 106 о полномочиях президента указано, что глава государства может назначать референдум по изменениям в Конституции и объявлять его по народной инициативе. Однако всеукраинский опрос, который анонсировал Зеленский, не является референдумом.

Это неизвестная в украинском законодательстве некая форма общения. Но здесь президент превышает свои полномочия. Это незаконно,

– подчеркнул бывший заместитель Рябошапки.

Владимир Зеленский ежедневно озвучивал по одному вопросу, но 15 октября их слили в сеть. Впоследствии в Офисе президента подтвердили, что эти вопросы действительные.

Подробнее о списке вопросов всенародного опроса можете прочитать по этой ссылке.

► Виктор Чумак назвал абсолютно бессмысленным первый вопрос о коррупции. Ведь неизвестно, о какой статье наказания говорится: за получение взятки, злоупотребление властью, злоупотребление влиянием, передачу взятки или посредничество.

► Такого же мнения он и относительно второго и третьего вопроса. "Почему речь идет об экономической зоне на Донбассе, а не, например, в Кривом Роге или Запорожье. И почему именно 300 депутатов, а не 50", - отметил он.

Бывший заместитель генерального прокурора считает, что вопрос о Будапештском меморандуме поставлен безграмотно. Потому что документ не дает никаких гарантий. В нем говорится о начале консультаций между этими сторонами, и они гарантируют, что сами не будут применять силу. Но не дают гарантию, что будут защищать Украину какими-то своими средствами.

Почему проводят такой опрос

По мнению Виктора Чумака, украинцев заставляют отвлекаться на никчемный предмет. Это делается потому, что у "Слуги народа" нет шансов получить как ни одного мэра в крупных городах Украины, так и большинства в каком-то городском совете.

Надо переключить внимание граждан с проблем местного характера на какие-то общеукраинские,

- подчеркнул он.

И подытожил, что это не просто манипуляция, а настоящее мошенничество. Такая форма правления, которая пропагандируется, является популистской охлократией.