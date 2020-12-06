Люди осознавали, что это билет в один конец, – Хомчак о самом страшном периоде на войне
Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что одним из самых страшных периодов войны на Донбассе, кроме Иловайского котла, был март 2014 года. Именно тогда нужно было усиливать государственную границу с Россией.
Хомчак рассказал о самом страшном периоде на войне, кроме Иловайска
Украинские защитники выполнили задачу качественно, но могла быть совсем другая ситуация. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью "Фактам".
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Хомчак тогда возглавлял оперативное командование "Юг", в частности, 93, 92 и 28 бригады.
Военный рассказал, что тогда мобилизацию еще не объявляли, но ему пришлось выводить 93 бригаду в Станицу Луганскую. В эшелоне ехала "сборная команда": офицеры, контрактники, женщины-военнослужащие и солдаты срочной службы.
Люди осознавали, что это билет в один конец, что все очень серьезно, что после захвата Крыма начнется война, но никто не понимал ее масштабов. Мы не знали, что нас ждет,
– отметил Хомчак.
Генерал-полковник добавил, что когда эшелон дошел до Станицы Луганской, местные жители забрасывали его коктейлями Молотова и выкрикивали неприятные вещи. За это украинские военные не смогли разгрузиться и отправились в Артемовск. Как отметил Хомчак, эшелон остался на базе, но разгрузили его в Купянске.
После этого военные отправились на границу с Россией. Хомчак признался, что тогда понял: он может больше не увидеть их живыми. Главнокомандующий подытожил, что эти военные – герои.
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