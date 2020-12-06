Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что одним из самых страшных периодов войны на Донбассе, кроме Иловайского котла, был март 2014 года. Именно тогда нужно было усиливать государственную границу с Россией.

Хомчак рассказал о самом страшном периоде на войне, кроме Иловайска

Украинские защитники выполнили задачу качественно, но могла быть совсем другая ситуация. Об этом рассказал главнокомандующий Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью "Фактам".

Читайте также Вооруженные силы готовятся к наступлению на Донбассе, но никогда не пойдут против народа, – Хомчак

Хомчак тогда возглавлял оперативное командование "Юг", в частности, 93, 92 и 28 бригады.

Военный рассказал, что тогда мобилизацию еще не объявляли, но ему пришлось выводить 93 бригаду в Станицу Луганскую. В эшелоне ехала "сборная команда": офицеры, контрактники, женщины-военнослужащие и солдаты срочной службы.

Люди осознавали, что это билет в один конец, что все очень серьезно, что после захвата Крыма начнется война, но никто не понимал ее масштабов. Мы не знали, что нас ждет,

– отметил Хомчак.

Генерал-полковник добавил, что когда эшелон дошел до Станицы Луганской, местные жители забрасывали его коктейлями Молотова и выкрикивали неприятные вещи. За это украинские военные не смогли разгрузиться и отправились в Артемовск. Как отметил Хомчак, эшелон остался на базе, но разгрузили его в Купянске.

После этого военные отправились на границу с Россией. Хомчак признался, что тогда понял: он может больше не увидеть их живыми. Главнокомандующий подытожил, что эти военные – герои.

Кстати Население устроит террор, – Хомчак о действиях украинцев при полномасштабном наступлении России