Более миллиона человек могут избежать электронного декларирования. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, это произойдет, если не вернут ответственность за недостоверные данные в декларациях.

Много нардепов против наказания за ложь в декларациях

Арахамия считает, что соответствующий законопроект могут вообще не принять. Об этом сообщает Укринформ.

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По словам нардепа, большинство фракций в Верховной Раде таки поддерживают наказание за ложь в декларациях, однако многие парламентарии – против.

Нам позарез нужно принять закон до Нового года, но если мы зайдем в процесс: первое, второе чтение, поправки, то мы его не примем вообще. Если мы не примем его вообще, то более миллиона человек могут не декларироваться. Это будет предательство национального масштаба,

– подчеркнул Арахамия.

Именно на 1 декабря назначили финальное заседание рабочей группы, которая и занимается проблемой с электронным декларированием.

Разумков считает, что законопроект могут рассмотреть на этой неделе

Отметим, что ранее спикер Дмитрий Разумков отметил, что уже на этой неделе нардепы смогут рассмотреть этот вопрос – по упрощенной процедуре. Конечно, это произойдет только в том случае, если в парламенте дойдут до консенсуса.

Что известно о законопроекте об ответственности за недостоверное декларирование? Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о возобновлении наказания за недекларирование или внесение недостоверных сведений в декларацию. В парламенте планируют объединить положения сразу 2 законопроекта: главы государства и рабочей группы.

Главное о решении КСУ по е-декларациям / Инфографика 24 канала