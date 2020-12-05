Международный день волонтера для Украины стал особым днем. Таким он является и для семьи волонтеров из Краматорска – Эдуарда и Натальи Кулиничей. Семья поддерживала военных во время ожесточенных боев с 2014 года.

На передовую Эдуард приезжал с другими волонтерами, привозил для украинских защитников еду, лекарства и военную амуницию, которых в армии тогда крайне не хватало. Об этом – в материале 24 канала.

К теме Благодаря вам Украина выстояла в черные времена: у Зеленского поздравили с Днем волонтера

Мужчина родом из Краматорска, имел там свой собственный бизнес. С начала оккупации родного города помогал украинским армейцам. Помощь на восток возил с женой Натальей.



Эдуард и Наталья Кулиничи / Фото с фейсбук-страницы волонтера

Кроме того, занимались вывозом с поля боя раненых. И для этого даже ездили на оккупированную территорию. Чтобы пересечь враждебный блок-пост и попасть к своим, волонтерам нередко приходилось придумывать истории для пророссийских боевиков.

Эдуард пережил плен

Во время одной из поездок Эдуард Кулинич попал в плен, это было еще в начале российско-украинской войны. Тогда боевики схватили его и доставили в Снежное. Держали в подвале местного военкомата.

Первую неделю я не помню, очень били. Голову, ребра. Это был подвал с пытками. Затем мы уже более или менее знали, что нас обменяют. И даже знали, на кого,

– вспомнил Эдуард Кулинич.

"Усилиями моей жены нашли человека – это был сын одного из главарей боевиков. Нашли его у нас в тюрьме", – добавил волонтер. Наталья Кулинич до сих пор помнит подробности плена. Продержали ее мужа 22 дня.

Это был тяжелый период для женщины. Тогда обмен оккупанты отменяли трижды. Но в конце, кроме Эдуарда из плена боевиков освободили еще и его товарища – волонтера Сергея Гакова, преподавателя Донбасской машиностроительной академии.

Теперь Эдуард Кулинич – в рядах ВСУ

За помощь армии в 2015 году Эдуарду Кулиничу вручили орден "Народный герой Украины". Это негосударственное отличие мужчина разделил со своей женой Натальей.

Сейчас помогать военным на передовой, по словам Эдуарда, нет необходимости. Ведь ВСУ полностью обновились с нуля и государство справляется с обеспечением.

Поэтому мужчина вместо волонтерства подписал контракт с военным подразделением. Теперь он находится в рядах Вооруженных сил Украины.