Это были поствыборные конвульсии, – Садовый об экстренном заседании горсовета
Андрей Садовый прокомментировал скандальное экстренное заседание Львовского городского совета. Мэр назвал его "поствыборными конвульсиями" и рассказал, кто за этим стоит.
Перенесенное заседание ЛГС: детали от Садового
Проведение сессии Львовского городского совета 24 ноября Андрей Садовый прокомментировал в интервью "Бабелю".
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Это были поствыборные конвульсии,
– заявил Садовый.
Он напомнил, что после проведения выборов и объявления результатов экзитполов, в полночь комиссия срочно приняла решение созвать сессию уже на следующий день. Депутатов не предупредили.
По словам Садового, сначала встречу хотели провести в сессионном зале областного совета, однако там не разрешили. Тогда рассматривали вариант собраться у входа в Ратушу. И наконец – решили зайти в помещение городского зала, где идет ремонт.
Кто стоит за экстренным заседанием горсовета
Городской голова Львова рассказал, кто организовал решение перенести заседание.
Это группа юристов, которая консультирует Григория Козловского и Игоря Кривецкого,
– рассказал мэр города.
И добавил, что это они "помогали комиссии писать решение по этому ургентному заседанию". Садовый не возразил, что эти бизнесмены контролируют часть горсовета.
Однако подчеркнул важность и необходимость уважать закон. А также пообещал обратиться к правоохранителям, когда будет протокол от комиссии.
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Что известно о скандальном заседании горсовета Львова?
Первая сессия Львовского горсовета состоялась на 1,5 недели раньше запланированного срока. На ней присутствовали лишь 34 депутата из 64, избравших президиум. Этим решением горсовет фактически отстранил от исполнения обязанностей действующего мэра Андрея Садового. Больше об этом читайте по ссылке.
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