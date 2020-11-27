Андрей Садовый прокомментировал скандальное экстренное заседание Львовского городского совета. Мэр назвал его "поствыборными конвульсиями" и рассказал, кто за этим стоит.

Перенесенное заседание ЛГС: детали от Садового

Проведение сессии Львовского городского совета 24 ноября Андрей Садовый прокомментировал в интервью "Бабелю".

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Это были поствыборные конвульсии,

– заявил Садовый.

Он напомнил, что после проведения выборов и объявления результатов экзитполов, в полночь комиссия срочно приняла решение созвать сессию уже на следующий день. Депутатов не предупредили.

По словам Садового, сначала встречу хотели провести в сессионном зале областного совета, однако там не разрешили. Тогда рассматривали вариант собраться у входа в Ратушу. И наконец – решили зайти в помещение городского зала, где идет ремонт.

Кто стоит за экстренным заседанием горсовета

Городской голова Львова рассказал, кто организовал решение перенести заседание.

Это группа юристов, которая консультирует Григория Козловского и Игоря Кривецкого,

– рассказал мэр города.

И добавил, что это они "помогали комиссии писать решение по этому ургентному заседанию". Садовый не возразил, что эти бизнесмены контролируют часть горсовета.

Однако подчеркнул важность и необходимость уважать закон. А также пообещал обратиться к правоохранителям, когда будет протокол от комиссии.

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Справка. Григорий Козловский – влиятельный местный бизнесмен, совладелец Львовской табачной фабрики, является владельцем недвижимости в центре Львова. Игорь Кривецкий – тоже бизнесмен, является владельцем гостиничного комплекса Edem Resort во Львовской области. Его называют главным спонсором партии "Свобода".