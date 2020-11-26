В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Впрочем, в комитете считают такое решение дестабилизацией работы.

Поэтому отставку Гетманцева в Раде исключают. Об этом сказал заместитель председателя комитета по вопросам финансов Игорь Абрамович, передает "РБК-Украина".

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Он отметил, что вероятность того, что постановление об отставке главы комитета финансов примут и вообще будут рассматривать в сессионном зале равна 0%. Ее вернут авторам без рассмотрения.

И вопрос не только в том, что объективных оснований для регистрации и поддержки в Верховной Раде указанного постановления нет, а в том, что указанное постановление внесено в нарушение, предусмотренного законом о порядке отзыва глав комитетов,

– подчеркнул парламентарий.

Он напомнил, что согласно закону, постановление об отзыве может внести лишь спикер парламента или соответствующий комитет. Но только если такое решение примут на своем заседании.

Абрамович подчеркнул, что некоторые авторы законопроекта, которым предлагали пониженную ставку НДС, подписали постановление об отзыве председателя комитета. Ее же, якобы по стечению обстоятельств, зарегистрировали именно на следующий день после рассмотрения этого законопроекта на комитете.

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