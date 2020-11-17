Верховная Рада провалила голосование за постановление, которым хотели порекомендовать Кабмину отменить ограничения на выходные дни. Во Львове от этого страдают примерно 50 тысяч человек – малый и средний бизнес и работники культуры. Как на это реагирует мэр города – читайте далее.

16 ноября состоялось совещание премьер-министра с мэрами областных центров. Все мэры были единодушны, что карантин выходного дня не продуман, так же против него выступили и врачи. Об этом в эфире программы "О главном" на 24 канале рассказал городской глава Львова Андрей Садовый.

На времени Рада отказалась рекомендовать Кабмину отменить карантин выходного дня

"Мы думали, что сегодня, 17 ноября, Верховная Рада даст импульс к здравому смыслу. Потому что, например, во Львове карантин касается 50 тысяч жителей города – это малый и средний бизнес, работники культуры. Они кормят свои семьи, а мы не услышали от премьера о компенсаторных механизмах. Выгонять людей на улицу? Так они потом придут на площадь и скажут, что им не за что жить", – заявил он.

Мы договорились с премьером, что в четверг, 19 ноября, будет еще один разговор, возможно, найдем определенный компромисс,

– отметил Садовый.

"Если бизнес не будет работать? Так за какие деньги люди будут покупать лекарства и делать ПЦР-тесты, Кто им даст те средства? Пусть премьер выделит 50 миллионов в неделю на Львов, чтобы компенсировать для 50 тысяч человек убытки. Тогда можно садиться говорить. Мы выживаем один на один. У нас нет поддержки из Киева или финансовой, или другой. Коронавирус не активен с понедельника по пятницу, а на выходные он активен? Это какой-то детский сад", – подчеркнул Андрей Садовый.

Справка. После введения карантина выходного дня в Украине исполком мэрии отменил выходные дни в субботу и воскресенье для заведений питания и спортзалов. Однако несмотря на это правоохранители активно проводили рейды в ресторанах и кафе города.

Мэр Львова надеется на финансовую поддержку правительства, ведь на борьбу с коронавирусом город получает копейки. И объяснил: "Мы переориентировали деньги из бюджета – это где-то 248 миллионов гривен, плюс 60 миллионов дал нам бизнес, это тот которого сейчас хотят ограничить в праве заработать себе на жизнь, государство дало только 30 миллионов. А за какие средства мы будем проводить кислород, обеспечивать кровати?".

"Можем одно сказать – что мы будем вместе с людьми, мы будем и количество коек увеличивать, и помогать медикам, и искать компромиссы, чтобы малый и средний бизнес работали, но соблюдая все карантинные правила, чтобы безопасность была на самом высоком уровне", – отметил он.

Карантин выходного дня в Украине: что известно

С 14 – 15 ноября в Украине начал действовать карантин выходного дня, который продлится 3 недели – до полуночи 30 ноября.

Работать будут только магазины, аптеки, банки, АЗС, почта, а также заведения, которые готовят еду на вынос.

Кроме того, в Украине отказались от адаптивного карантина и вернулись к общегосударственному.



Ограничение карантина в Украине / Инфографика 24 канала​

