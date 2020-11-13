Договор, который 9 ноября подписала Армения, Азербайджан и Россия, касается прекращения военных действий. Как подчеркнул глава армянского правительства Никол Пашинян, обсуждения дипломатического характера на его родине только должны начаться.

Правительство еще обсудит политическое урегулирование ситуации

Основное обсуждение начнется внутри правительства и продлится очень долго. Об этом Пашинян заявил Общественному телевидению Армении, информирует Интерфакс-Украина.

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Это документ о прекращении военных действий. И это не документ политического урегулирования. Есть термины, предложения (в заявлении – ИФ), которые должны интерпретироваться и получить политическое содержание,

– подчеркнул глава правительства.

Предложений о денонсации соглашения Пашинян не слышал

Пашинян также отметил, что никаких предложений денонсировать соглашение по Нагорному Карабаху он не слышал. Разрыв соглашения, предупредил глава правительства, чреват тяжелыми последствиями.

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