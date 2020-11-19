Это достойный результат для нашей партии, – глава "Слуги народа" об итогах местных выборов
Лидерство "слуг народа" на общенациональном уровне вовсе не означает, что они имеют абсолютное большинство в отдельных городских советах. Депутаты партии – рассеяны в небольших количествах во многих горсоветах.
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что он доволен результатами местных выборов. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.
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Молодая политическая сила
По его словам, "Слуга народа" – молодая политическая сила.
Это достойный результат для нашей партии, несмотря на то, что она появилась год назад,
– отметил Корниенко.
По мнению нардепа, многие удивятся тому количеству ответственных должностей, которые займут депутаты от "Слуги народа": головы, их заместители, секретари советов, руководители бюджетных комиссий.
Коалиции для реализации задач
"Мы не воспринимаем городские советы как такой политический орган, где надо создавать политическую коалицию на долгое время", – сказал Корниенко. Он подтвердил, что есть определенные коммунальные, кадровые и бюджетные задачи. Под каждую из задач будут формироваться коалиции.
Строительство партийной системы
Народный депутат заверил, что механизм партийного строительства никто не отменял:
- есть определенная структура партии: областные и районные центры;
- также создадут городские или ячейки в общинах;
- будет система анализа голосований.
Работа правоохранительных органов
Также он сказал, что никто не отменял работу правоохранительных органов. "Следить за моральным учетом наших партийцев – наша задача. А хватать за руку коррупционера – задача правоохранительной системы", – добавил глава партии "Слуга народа".
Какие партии получили больше всего мандатов на местных выборах / Инфографика 24 канала
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