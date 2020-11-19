Лидерство "слуг народа" на общенациональном уровне вовсе не означает, что они имеют абсолютное большинство в отдельных городских советах. Депутаты партии – рассеяны в небольших количествах во многих горсоветах.

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко заверил, что он доволен результатами местных выборов. Об этом он сообщил в эфире 24 канала.

К теме Почему "Слуга народа" завоевала наибольшее количество мандатов в Украине: ответ Фесенко

Молодая политическая сила

По его словам, "Слуга народа" – молодая политическая сила.

Это достойный результат для нашей партии, несмотря на то, что она появилась год назад,

– отметил Корниенко.

По мнению нардепа, многие удивятся тому количеству ответственных должностей, которые займут депутаты от "Слуги народа": головы, их заместители, секретари советов, руководители бюджетных комиссий.

Коалиции для реализации задач

"Мы не воспринимаем городские советы как такой политический орган, где надо создавать политическую коалицию на долгое время", – сказал Корниенко. Он подтвердил, что есть определенные коммунальные, кадровые и бюджетные задачи. Под каждую из задач будут формироваться коалиции.

Обратите внимание! По итогам местных выборов в 2020 году, украинцы выбрали почти 40 тысяч депутатов в 1 тысячу 517 местных советов. Все они представляют 110 политических сил.

Строительство партийной системы

Народный депутат заверил, что механизм партийного строительства никто не отменял:

есть определенная структура партии: областные и районные центры;

также создадут городские или ячейки в общинах;

будет система анализа голосований.

Работа правоохранительных органов

Также он сказал, что никто не отменял работу правоохранительных органов. "Следить за моральным учетом наших партийцев – наша задача. А хватать за руку коррупционера – задача правоохранительной системы", – добавил глава партии "Слуга народа".

Больше новостей о партии "Слуга народа" читайте по ссылке.

Какие партии получили больше всего мандатов на местных выборах / Инфографика 24 канала