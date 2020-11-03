Судьи Конституционного суда сейчас будут манипулировать исключительно вопросом об украинском языке. Поэтому главной целью этого конституционного кризиса является сыграть на руку Игорю Коломойскому и Виктору Медведчуку.

Именно поэтому происходит манипуляция наиболее эмоциональными вопросами. Такое мнение в эфире программы "69" на 24 канале высказала лидер партии "Голос" Кира Рудик.

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По ее словам, сейчас и Коломойскому, и Медведчуку выгодно, чтобы все общество говорило о том, что судьи Конституционного суда отменят закон о государственном языке.

Однако добавила, то, что происходит на самом деле, является манипулирующим шагом показывания силы от двух конкретных людей, которые не хотят Украине добра.

Конституционный кризис играет на руку Коломойскому и Медведчуку,

– подчеркнула Кира Рудик.

Обратите внимание! Об отмене закона о языке в Конституционный суд обратился 51 народный депутат Украины предыдущего созыва. В основном среди этих парламентариев были представители фракции "Оппозиционного блока". Большинство из них – члены фракции ОПЗЖ.

Лидер партии "Голос" отметила, что украинцам нужно понимать – это борьба не политических сил между собой, а сторонников "русского мира" со всеми другими.

"И поэтому вопрос – с какой стороны окажется каждый из нас. Мы, как представители партии "Голос" это знаем совершенно точно", – утвердила она.

И подытожила, что все предлагаемые решения партии направлены, чтобы сохранить все институты в Украине, которые помогут и в дальнейшем противостоять всем вопросам "русского мира" и всем его адептам.