Это играет на руку Коломойскому и Медведчуку, – Рудик о конституционном кризисе в Украине
Судьи Конституционного суда сейчас будут манипулировать исключительно вопросом об украинском языке. Поэтому главной целью этого конституционного кризиса является сыграть на руку Игорю Коломойскому и Виктору Медведчуку.
Именно поэтому происходит манипуляция наиболее эмоциональными вопросами. Такое мнение в эфире программы "69" на 24 канале высказала лидер партии "Голос" Кира Рудик.
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По ее словам, сейчас и Коломойскому, и Медведчуку выгодно, чтобы все общество говорило о том, что судьи Конституционного суда отменят закон о государственном языке.
Однако добавила, то, что происходит на самом деле, является манипулирующим шагом показывания силы от двух конкретных людей, которые не хотят Украине добра.
Конституционный кризис играет на руку Коломойскому и Медведчуку,
– подчеркнула Кира Рудик.
Лидер партии "Голос" отметила, что украинцам нужно понимать – это борьба не политических сил между собой, а сторонников "русского мира" со всеми другими.
"И поэтому вопрос – с какой стороны окажется каждый из нас. Мы, как представители партии "Голос" это знаем совершенно точно", – утвердила она.
И подытожила, что все предлагаемые решения партии направлены, чтобы сохранить все институты в Украине, которые помогут и в дальнейшем противостоять всем вопросам "русского мира" и всем его адептам.
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