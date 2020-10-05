Председатель Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук выступил с инициативой создать новый совет выходцев из Донбасса. Он должен помогать ТКГ в Минске. Однако эксперты убеждены, что пока не видят перспектив в создании этого совета.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Тарас Семенюк. Он думает, что Офис Президента просто ищет возможности показать, что минский процесс идет.

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Справка. Совет выходцев из Донбасса – некий совещательный орган, должен состоять из людей, которые всю жизнь прожили на Донбассе. Однако кто именно будет входить в этот совет – пока неизвестно, как и то, как будут выбирать его членов.

По мнению политолога, власть хочет показать, что Украина так пытается выхватить инициативу у Российской Федерации. Поскольку уже ранее звучала инициатива нардепа из "Слуги народа" Сергея Сивого. Она закончилась плачевно.

Господин Ермак также создавал подобную группу. Это списали на то, чтобы внести туда представителей тамошней самопровозглашенной власти, хотя Ермак это отрицал.

После того, как ушел Фокин тоже нужно было создать что-то новое, но это не является новым проектом. Это имитация работы, имитация игры,

– отметил Семенюк.

По его мнению, последствий для практической реализации таких групп нет. А основные требования должны ложиться в определенной политической плоскости, а эта группа не дает конкретных результатов.

Смотрите полное видео комментария политолога Семенюка: