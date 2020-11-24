В идее поддержки единовременной выплатой ФОПов и наемных работников, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, есть 2 аспекта. Речь идет о сумме и порядке получения денег, в частности 8 тысяч гривен имеет вид издевательства.

Не стоит тратить эти средства – они серьезно не поддержат тех, кто находится в трудном положении. Такое мнение в эфире 24 канала высказала исполнительный директор бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

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Она рассказала, что большинство бизнесменов не смогли получить 5-7-9 обещанных кредитов, ведь бюрократия была слишком тяжелой. Эксперт отметила, что нужно сконцентрироваться на легкости поддержки. Возможно, стоит привести размер помощи в формат дополнительных каникул или в другие пути, которые может предложить государство для поддержки бизнеса, считает Деревянко.

Некоторые сектора действительно чувствуют себя хорошо, особенно фармацевтика, недвижимость и IT. Но некоторые очень сильно страдают. Один из руководителей иностранного отеля в Украине сказал, что если будет второй локдаун, то 60% соответствующего бизнеса не выдержит,

– рассказала исполнительный директор.

Справка. Президент Украины анонсировал новый пакет помощи бизнесу, который пострадал во время карантина. Соответствующим предпринимателям выплатят материальную помощь в размере 8 тысяч гривен. В то же время деньги могут получить уволенные наемные работники.

Позиция бизнеса по локдауну

Она отметила, что некоторый сегмент бизнеса согласен с идеей введения прогнозируемого локдауна на короткое время. "Кто-то поддерживает карантин выходного дня, однако обращает внимание на то, чтобы все были в равных условиях. А некоторые говорят, что на 2 – 3 недели стоит ввести полный локдаун, тогда уменьшится заболеваемость и нагрузка на систему здравоохранения", – сообщила эксперт.

В большинстве случаев представители бизнеса подстроили соответствующие процессы и понимают, что связаная с пандемией неопределенность еще продлится, сказала Деревянко. Поэтому для них закрытие на несколько недель не будет критичным, но есть микробизнес, который будет сильно страдать, а 8 тысяч гривен ему не помогут, подчеркнула исполнительный директор бизнес-ассоциации.

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