Сейчас не рассматривают отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Из-за критической ситуации с коронавирусом в Украине это не актуально.

Министр может уволиться по собственному желанию или если его отставки требует премьер. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Громадське".

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Если в правительстве возникнет консенсус между министрами и премьером, то об этом сообщат. Однако сейчас нет никаких официальных документов об отставке.

Это какие-то слухи...Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем,

– заметил Корниенко.

Слухи об отставке Степанова: что известно