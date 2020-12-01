Это какие-то слухи, – Корниенко о вероятной отставке Степанова
Сейчас не рассматривают отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Из-за критической ситуации с коронавирусом в Украине это не актуально.
Министр может уволиться по собственному желанию или если его отставки требует премьер. Об этом заявил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Громадське".
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Если в правительстве возникнет консенсус между министрами и премьером, то об этом сообщат. Однако сейчас нет никаких официальных документов об отставке.
Это какие-то слухи...Но если министр сам захочет уйти, мы держать его не будем,
– заметил Корниенко.
Слухи об отставке Степанова: что известно
- Ранее народный депутат Ярослав Железняк утверждал, якобы отставку Степанова уже согласовали в Кабмине.
- Однако затем в комитете Рады по вопросам здоровья нации отметили, что вопрос отставки Степанова не рассматривали.
- Хотя глава комитета Ольга Стефанишин предположила, что вместо Степанова Минздрав может возглавить главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- К слову, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против отставки министра.
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