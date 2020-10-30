Президент Украины Владимир Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей Конституционного суда. Однако отдельным законом их уволить нельзя и здесь есть признаки политического конфликта.

А этот президентский проект не соответствует проекту закона Конституции Украины. Об этом в эфире 24 канала сказал старший научный сотрудник Института государства и права Николай Сирый.

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О настоящем конфликте

По мнению специалиста, у него вызывает беспокойство, связанное с тем, что присутствует очень серьезный конфликт на уровне власти.

Это худшая разновидность конфликта, который приводит к тяжелым последствиям для государства и общества в целом. Это не конфликт КСУ – это конфликт между ветвями власти,

– считает ученый.

И выходить из этого конфликта, по его мнению, путем обострения – не совсем правильно. И подчеркнул: "Решением парламента нельзя отменить решение любого суда, не только Конституционного. У него нет полномочий. Равно как и давать оценку решения суда".

В государственном механизме есть много инструментов, которые позволяют после правильной оценки содержания конфликта строить пути выхода из него, убежден Сирый. Но при этом надо быстро приготовить законопроект, который внес бы соответствующие надлежащие изменения в закон о предотвращении коррупции.

Можно ли уволить всех судей

"Судебное решение, которое сейчас в центре конфликта, не имеет цели ликвидировать антикоррупционную политику государства и антикоррупционное законодательство. Но по состоянию на сейчас перед парламентом стоит одна задача – вернуть действие всех норм, которые признали неконституционным", – сказал эксперт.

И подчеркнул, что сейчас центре внимания находится доверие к суду. И категорически неприемлемым является ликвидация всего суда и ликвидация состава суда. Это недопустимое действие.

Относительно отдельных судей – возможны процедуры проверки законности образа жизни судьи, поскольку они равны перед законом. А ответственность может быть только индивидуальной в отношении конкретного лица, если есть факты нарушения закона,

– добавил Сирый.

Поэтому категорически невозможно и недопустимо принимать какие-либо политические решения относительно всего состава суда. Такое решение не соответствует демократическим стандартам.

Что известно о законопроекте Зеленского

Ранее КСУ признал неконституционным наказание за ложь в декларациях. После этого Зеленский созвал СНБО и подал в Раду законопроект "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству".

Президент предлагает признать решение суда от 27 октября "ничтожным" и таким, которое не будет иметь правовых последствий. Зеленский убежден, что его приняли в условиях реального конфликта интересов. Кроме того, законопроект предусматривает увольнение судей КСУ.

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