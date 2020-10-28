Конституционный суд отменил электронные декларации, незаконное обогащение и еще ряд антикоррупционных норм. Решение означает отмену е-декларирования, отмену полномочий НАПК, а также отмену конфискации активов, приобретенных коррупционным путем.

Депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин отметил, что решение Конституционного суда принято в интересах ОПЗЖ и страны-агрессора России. Такое мнение он озвучил в эфире 24 канала.

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Системная атака ОПЗЖ

По его словам, решение суда – это лишь часть системной атаки на достижения реформирования Украины с 2014 по 2020 годы, которую осуществляет ОПЗЖ в интересах страны-агрессора.

Если сорвать реформу, то западный вектор Украины остановится,

– отметил нардеп.

Он подтвердил, что открытый рынок земли – это невозможность контролировать большие земельные ресурсы. Антикоррупционная реформа – это вывод чиновников-коррупционеров из тени на свет, привлечение их к ответственности.

Цель нападения

Ярослав Юрчишин подчеркнул, что одной из главных целей нападения является антикоррупционная реформа. В ОПЗЖ не смогли провести негативные изменения через Верховную Раду и Офис Президента, поэтому пошли проторенным путем – через суды. С одной стороны, Окружной админсуд Киева запрещает Сытнику исполнять полномочия директора НАБУ. С другой, разрушается одно из требований безвиза для Украины – это электронная система декларирования.

Политическая чувствительность

"К сожалению, политическая чувствительность КСУ – это не новость. Вспомним, как ранее КС разрешил неконституционно баллотироваться Леониду Кучме на третий срок. Или как суд встал на сторону Януковича, когда он фактически взял на себя полномочия, которых он не имел".