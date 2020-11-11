Предприниматели требуют отменить обязательное введение кассовых аппаратов с 2021 года. Мол, не имеют лишних денег, чтобы их приобрести, а также боятся штрафов и повышения налогов.

Данил Гетманцев, председатель комитета Рады по вопросам финансовой политики, развенчал главные мифы о фискализации. Об этом он говорил в эфире программы "Что это было" на 24 канале.

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Миф об учете товаров

Он отметил, что ФЛП не обязывают вести учет товаров и первичную документацию. Мол, это ложь, которую специально распространяют, чтобы подстрекнуть предпринимателей.

Мы просим только вести учет товаров при их реализации через смартфон, то есть когда что-то продается,

– пояснил он.

"Так вот, в чем проблема? Надо просто скачать с сайта налоговой бесплатное программное обеспечение и вести через него учет", – добавил депутат.

Миф о наеме бухгалтера

Еще один миф, по словам Гетманцева, касается утверждения, что нужно нанимать бухгалтера. "Ничего не надо. Вы когда смартфон покупаете, вы не нанимаете программиста, чтобы научил им пользоваться", – подчеркнул он.

Депутат заверил, что приложение, которое устанавливается на смартфон, является абсолютно простым и доступным. Разобраться, как оно работает, получится даже интуитивно, не говоря уже о том, что можно просто прочитать инструкцию. Такая практика действует во многих странах.

О зарубежном опыте

"Мы часто бываем в разных странах. Нам нравится там дороги, государственные сервисы, которые не являются коррупционными, чистые города. Но нельзя забрать дороги сюда, а там оставить фискализацию. Ведь права и обязанности неразрывно связаны", – пояснил Гетманцев.

Если мы хотим цивилизацию, то это прежде всего – и обязанность предпринимателя работать по закону, быть прозрачным. Государства также – но это взаимное движение, движение с 2 встречными полосами,

– добавил он.

Заметим, что накануне Раде не удалось отсрочить введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года. Парламентариям для этого не хватило голосов. Подробнее об этом – по ссылке.

Справка. Фискализация предусматривает, что все расчеты в сферах услуг и торговли должны происходить с применением регистраторов расчетных операций (РРО).