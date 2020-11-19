В Государственном бюро расследований опровергают информацию о том, что вызовы на допросы участников Революции Достоинства имеет политические мотивы. Активистов Майдана вызвали в ГБР в качестве свидетелей. Тем более, что сейчас все допросы приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.

Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство по статье о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба ГБР. Заметьте В Музей Революции Достоинства полиция пришла с обыском Реакция ГБР на "допросы активистов Майдана" Участников Революции Достоинства вызвали в ГБР в качестве свидетелей.

Это необходимо, чтобы провести быстрое и беспристрастное расследование уголовного производства.

В ГБР отметили: подтверждением манипулятивности заявлений является то, что из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса временно отменили все допросы. Свидетели якобы знали о них еще 2 недели назад. Что известно о вызовах лидеров Майдана в ГБР 19 ноября украинские СМИ сообщили, что участников Революции Достоинства вызывают на допросы в ГБР.

По информации журналистки Сони Кошкиной, на допрос вызвали Александра Турчинова, Андрея Парубия, Виталия Кличко, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка, Татьяну Чорновол и других.

Кроме того, 19 ноября полицейские провели обыски в музее Революции Достоинства. Обратите внимание! В СБУ заявили, что обыски в Музее Революции Достоинства провели из-за возможного хищения бюджетных денег при реконструкции комплекса. Сейчас правоохранители изъяли музейную документацию.