Это манипуляции: в ГБР заверили, что не вызывали на допрос лидеров Майдана
В Государственном бюро расследований опровергают информацию о том, что вызовы на допросы участников Революции Достоинства имеет политические мотивы. Активистов Майдана вызвали в ГБР в качестве свидетелей. Тем более, что сейчас все допросы приостановлены из-за ситуации с коронавирусом.
Офис Генерального прокурора зарегистрировал уголовное производство по статье о действиях, направленных на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Заметьте В Музей Революции Достоинства полиция пришла с обыском
Реакция ГБР на "допросы активистов Майдана"
- Участников Революции Достоинства вызвали в ГБР в качестве свидетелей.
- Это необходимо, чтобы провести быстрое и беспристрастное расследование уголовного производства.
- В ГБР отметили: подтверждением манипулятивности заявлений является то, что из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса временно отменили все допросы. Свидетели якобы знали о них еще 2 недели назад.
Что известно о вызовах лидеров Майдана в ГБР
- 19 ноября украинские СМИ сообщили, что участников Революции Достоинства вызывают на допросы в ГБР.
- По информации журналистки Сони Кошкиной, на допрос вызвали Александра Турчинова, Андрея Парубия, Виталия Кличко, Сергея Пашинского, Арсения Яценюка, Татьяну Чорновол и других.
- Кроме того, 19 ноября полицейские провели обыски в музее Революции Достоинства.
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