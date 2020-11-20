Генпрокурор Ирина Венедиктова рассказала, что с начала 2020 года прокуроры сообщили о подозрении 37 лицам из-за событий Революции Достоинства. Однако эти дела – это наработки не одного года.

Кроме этого, бывший заместитель генпрокурора Виктор Чумак считает, что быстро расследовать все невозможно, но можно эффективнее. Об этом он сказал в эфире 24 канала. И добавил, что наработок было много еще до 2020 года.

К теме Венедиктова отчиталась о результатах расследования дел Майдана: видео

Продвижение расследований

Он сказал, что начиная с 2015 года, прокуроры и тогдашняя власть не были очень заинтересованы в том, чтобы расследование в отношении Майдана продвигалось быстро.

Однако быстро вообще это невозможно сделать, потому что это требует кропотливой работы. Там лишь до 10 тысяч свидетелей по этим делам и до 4 тысяч эпизодов, которые расследуют,

- отметил Чумак.

Впрочем, он считает, что можно было бы сделать все эффективнее за это время. И подчеркнул, что у любого руководства прокуратуры всегда было противодействие по расследованию этих дел. Уже начиная с 2020 года, расследование проводило спецподразделение Государственного бюро расследований, потому что прокуратура не может быть органом досудебного расследования.

"Наработок было много и эти результаты, о которых говорит Венедиктова – это работа 7 лет, которые и дают возможности сейчас выходить на подозрения и направлять дела в суд", – отметил Чумак.

Что известно о делах Майдана?

Они касаются преследования и нападений на активистов, которые были участниками Революции Достоинства зимой 2013 – 2014 годов. Почти тысяча томов дела касается силовиков, следователей и представителей режима беглого президента Виктора Януковича.



Всего в делах есть почти 2,5 тысячи человек, пострадавших во время Евромайдана. Из них примерно сотня погибших, которых впоследствии назвали Небесной сотней.

Об обысках в Музее Революции Достоинства

Бывший заместитель генпрокурора считает, что обыски, которые прошли 19 ноября в музее Революции достоинства, – политически мотивированы. Люди, которые сейчас находятся во главе органов, хотят взбудоражить общество. И все эти действия – скоординированы.

"Накануне годовщины Майдана проводить все эти шаги – это пренебрегать памятью тех, кто погиб. А также они ставят под сомнение результаты Майдана", – считает Чумак.

Справка. Завтра, 21 ноября, Украина будет отмечать день Достоинства и Свободы.

Больше об обысках в музее Революции Достоинства – читайте в нашем материале.