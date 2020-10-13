Белорусский оппозиционер и один из главных конкурентов Александра Лукашенко Виктор Бабарико рассказал, как самопровозглашенный президент разговаривал с ним в СИЗО. Политик подчеркнул: назвать это диалогом трудно.

О своих впечатлениях от встречи с Лукашенко Бабарико рассказал адвокатам Александру Пильченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому. Об этом пишет TUT.by.

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Встречу состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог предполагает равенство участников, но этого не было. Бабарико и другие участники встречи находятся СИЗО,

– передали слова политика его защитники.

Кроме того, политические пленники не имеют доступа к свежей информации, а кроме Лукашенко за столом должен находиться широкий круг представителей гражданского общества.

Поскольку всего этого не было, – никаких договоренностей во время встречи достичь не удалось.

Что еще Бабарико рассказал о встрече

Он считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первая из которых – освобождение участников встречи из заключения.

Также Бабарико призывает освободить других политических заключенных.

По словам защитников, позиция Бабарико не изменилась.

Политик также заявил, что участники встречи не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени.

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