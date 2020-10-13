Это не диалог: белорусский оппозиционер рассказал, как Лукашенко говорил с ним в СИЗО
Белорусский оппозиционер и один из главных конкурентов Александра Лукашенко Виктор Бабарико рассказал, как самопровозглашенный президент разговаривал с ним в СИЗО. Политик подчеркнул: назвать это диалогом трудно.
О своих впечатлениях от встречи с Лукашенко Бабарико рассказал адвокатам Александру Пильченко, Наталье Мацкевич и Дмитрию Лаевскому. Об этом пишет TUT.by.
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Встречу состоявшуюся в субботу, по мнению Виктора Бабарико, нельзя назвать диалогом. Прежде всего потому, что диалог предполагает равенство участников, но этого не было. Бабарико и другие участники встречи находятся СИЗО,
– передали слова политика его защитники.
Кроме того, политические пленники не имеют доступа к свежей информации, а кроме Лукашенко за столом должен находиться широкий круг представителей гражданского общества.
Поскольку всего этого не было, – никаких договоренностей во время встречи достичь не удалось.
Что еще Бабарико рассказал о встрече
- Он считает, что диалог возможен, но при определенных условиях, первая из которых – освобождение участников встречи из заключения.
- Также Бабарико призывает освободить других политических заключенных.
- По словам защитников, позиция Бабарико не изменилась.
- Политик также заявил, что участники встречи не передавали никому полномочий вести диалог или говорить от их имени.
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