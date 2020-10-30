Это не Майдан, – глава КСУ о протестующих возле суда
Глава Конституционного суда Александр Тупицкий прокомментировал протесты, которые возникли в Киеве у здания КСУ 30 октября. Судья считает, что это не революция и не Майдан.
Тупицкий считает, что кто-то понимает, почему собрались протестующие, а кто-то нет. Однако судья убеждает, что с уважением относится к митингующим. Об этом глава КСУ заявил на брифинге, сообщает 24 канал.
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Это не Майдан и не революция,
- сказал Тупицкий.
Кроме того, Тупицкий отметил, что во время революции законом является то, что требует общество. Однако, по словам главы КСУ, сейчас в Украине нет революционной ситуации.
Почему украинцы протестовали возле Конституционного суда
- Украинцы вышли на митинг к зданию суда из-за решения КСУ об отмене наказания за ложь в декларациях чиновников.
- На протест собрались сотни протестующих. Митингующие держали плакаты и жгли дымовые шашки. Однако никто из КСУ не вышел к демонстрантам.
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Смотрите брифинг Тупицкого – видео:
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