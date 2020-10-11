Мир настолько большой и имеет так много интересных мест, что не хватит любого отпуска, чтобы все увидеть. Мы расскажем и покажем удивительные места, которые точно не оставят вас равнодушными.

Редакция 24 канала собрала нетуристические места, которые стоит увидеть!

Читайте также Въезд в Египет: новые упрощенные правила для туристов

Удивительные места

Большая мечеть Дженне

Многие архитекторы считают, что это одно из крупнейших достижений судано-сахельського архитектурного стиля. Она расположена в городе Дженне, Мали, рядом также река Бани.

Первая мечеть была построена около XIII века, но это саманное здание датируется 1907 годом. По дизайну, стены Большой мечети сложены из высушенных на солнце земляных кирпичей, которые скреплены раствором на основе песка и земли. Также они покрыты штукатуркой и украшены пучками палок с пальмы.



Мечеть считается прорывом в судано-сахельском архитектурном стиле / Фото dobremisto.com.com.ua

Чанд Баори

А это ступенчатый колодец, который был построен между IX и XI веками возле храма. Древний колодец расположен в городке Абханери, и считается одним из самых глубоких ступенчатых колодцев в Индии.

Чанд Баори построили по приказу Раджи Чанда, между 800 и 900 лет нашей эры. Когда здание завершили, его посвятили богине радости и счастья Харшат Мата.



Чанд Баори – ступенчатый колодец / Фото dobremisto.com.com.ua

Старый мост, Босния и Герцеговина

Этот мост проложен через реку Неретву, и расположен в городе Мостар (Босния и Герцеговина). Старый мост построили в 1560 годах. Впоследствии он был разрушен и восстановлен уже в 2004 году.



Удивительный мост / Фото wikipedia

Форт Кумбалгарх

Крепостные стены, которые расположены в штате Раджастхан, Индия, называют Большой Индийской стеной. Мощное военное сооружение расположено в 84 километрах к северу от Удайпура в живописной местности на высоте 1050 метров.

Форт неоднократно осаждали разные армии, но захватить его удалось лишь один раз – императору Акбару в 1576 году.



Форт Кумбалгарх / Фото dobremisto.com

Деравар

В пустыне Тар, что расположена на северо-западе Индии и юго-востоке Пакистана, есть крепость, которая имеет периметр 1,5 тысячи метров. А высота ее стен более 30 метров.

Первая крепость на этом месте была возведена раджами Джайсалмера. Нынешняя постройка заложена набобом Бахавалпура в 1733 году.

В крепости есть мраморная мечеть и усыпальница навабов из рода Аббаси.



Могущественный Деравар / Фото dobremisto.com.com.ua

Драконовы деревья на острове Сокотра

Сокотра в Йемене – это небольшой архипелаг из 4 островов и 2 скал. Эта местность известна своей флорой, особенно Драценой киноварно-красной.

У дерева красный сок ("драконова кровь"), который люди в древности использовали в медицине, а также как краску для тканей.