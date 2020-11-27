Кабинет Министров Украины учел все правки нардепов, полученные после первого чтения, и представил проект госбюджета-2021 на повторное рассмотрение народных избранников. Согласно ему, в частности, сократился дефицит, который до того составлял 270 миллиардов гривен.

Исполнительный директор экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что доходы увеличили на 20 миллиардов, а расходы уменьшили на 13 миллиардов. В эфире 24 канала он сообщил, что именно так Кабмину удалось уменьшить дефицит с 270 до 245 миллиардов гривен.

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Нереалистичный бюджет

По его словам, бюджет не может быть реалистичным, если в нем заложены нереалистичные цифры. В частности, прожиточный минимум заложили на уровне 2 200 гривен, а реальная цифра – 5 тысяч гривен.

Повышение пенсий, которое сделали в начале 2020 года, это не желание или акция нынешней власти. Это норма закона 2017 года,

– отметил Пендзин.

В 2017 году приняли новый закон по пенсионному обеспечению. Он предполагал, что с 2019 года в апреле начнется ежегодное увеличение пенсий по соответствующей формуле: 50% роста средней зарплаты и 50% индекса инфляции.

Сомнения Международного валютного фонда

Эксперт отметил, что в Верховной Раде подтвердили, что закончили переговоры с Международным валютным фондом и обо всем договорились. В то же время МВФ выражает большие сомнения по перспективам развития экономики страны на 4,5%.

Что будет дальше

Объем ежедневных валютных торгов в Украине составляет примерно 150–180 миллионов долларов. Валютных резервов у Нацбанка Украины – 26 миллиардов. "Он сам пишет правила игры валютного рынка и сам по ним играет. То есть проиграть он не может", – он заметил.

По словам директора экономического дискуссионного клуба, в настоящее время валютных резервов Нацбанка хватит для того, чтобы сформировать любой курс, который будет нужен ему и правительству. Он также добавил: "Думаю, среднегодовой курс в следующем году будет чуть больше – примерно 29,4–29,5. Это сделают для того, чтобы дать бюджету дополнительные доходы".