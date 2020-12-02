Украина не успеет получить деньги от Международного валютного фонда до конца 2020 года. По мнению заместителя председателя правления Нацбанка Дмитрия Сологуба, Киев может теоретически принять миссию МВФ до 23 декабря.

Денег от МВФ в текущем году официальный Киев не успевает получить. Об этом Сологуб рассказал в интервью Liga.net.

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Календарно – да. Это практически невозможно,

– сказал Сологуб.

В МВФ оценивать прогресс в ключевых вопросах

О том, может ли Украина принять миссию Фонда, здесь заместитель главы НБУ назвал несколько ключевых моментов. Все зависит от того, как в МВФ оценят прогресс в основных вопросах:

Бюджет-2021.

Антикоррупционная политика.

Независимость Национального банка.

"В этом году мы ожидаем онлайн-миссию, а это значит, что им будет легче организоваться. Если бы говорилось о физическом приезд в Украину, было бы меньше времени", – отметил Сологуб.

Банкир считает, что в условиях дистанционного варианта, время есть до 23 декабря.

В бюджете нужно отметить реалистичные доходы

Главный пункт, который беспокоил МВФ, – это то, чтобы бюджет ко второму чтению был согласован с Фондом. Кроме дефицита необходимы реалистичные доходы.

Я, например, не представляю, откуда могут взяться 24 миллиарда гривен дополнительной прибыли НБУ за 35 дней до конца года. Нельзя перечислять то, чего нет,

– отметил замглавы НБУ.

Украина должна вести адекватную бизнес-деятельность

Что до антикоррупционного блока, то больше МВФ интересуют три момента:

Независимость НАБУ.

Реформы Высшего совета правосудия.

Последние решения Конституционного Суда по НАПК.

Там (в соглашении о сотрудничестве с МВФ – 24 канал) прописны определенные параметры, но, кроме того, по умолчанию подразумевается, что заемщик будет вести нормальную бизнес-деятельность. Не будет прописывать же кредитор в соглашении, что заемщик, условно, не должен яхту покупать,

– резюмировал Сологуб.

Все программы с Украиной МВФ строит на основе того, что Киев строит нормальную антикоррупционную инфраструктуру и нормальное корпоративное управление НБУ. Еще один важный момент – фискальная политика.

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Это интересно! Дмитрий Сологуб в НБУ с 2014 года отвечает за блок монетарной политики. В октябре 2020 года Совет правления НБУ выразил недоверие и выговор Сологубу и еще одному замглавы регулятора Екатерине Рожковой. Контракт с Нацбанком у Сологуба заканчивается в июле 2021 года.