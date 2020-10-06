Представитель правительства в Раде Василий Мокан прокомментировал встречу председателя политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным. Он сообщил, что в парламенте есть ряд законопроектов о сотрудничестве со страной-агрессором, которые нужно выполнять.

Верховная Рада должна принять закон о привлечении украинских политиков к уголовной ответственности за любое взаимодействие с должностными лицами Российской Федерации. Об этом депутат из фракции партии "Слуга народа" сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

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Очередная провокация

Василий Мокан заявил, что встреча в Ново-Огарево – это очередная провокация со стороны Медведчука и депутатов от ОПЗЖ.

Происходящее я считаю подыгрыванием оккупационному режиму Кремля и, соответственно, российской аудитории. Потому что это подается как визит парламентариев и тех, кто хочет мира, а Украинское государство и украинская власть показывает себя вместо этого как такая, что идет на нарушение вроде бы и Минских соглашений, и переговоров,

– также добавил Василий Мокан.

Представитель правительства в Раде отметил, что визиты украинских политиков в Россию – это продолжение продвижения пророссийской повестки дня в медийном плане. "Украина в чем-то виновата, а потому нужно, в частности на межпарламентском уровне, проводить переговоры, а сам Медведчук подает себя в роли "миротворца", – подтвердил нардеп.

Справка. Встреча Путина и Медведчука состоялась 6 октября 2020 года в Ново-Огарево. На ней представитель ОПЗЖ Виктор Медведчук рассказал, что он, его сын и жена сделали прививку российской вакциной от COVID-19. Также политик обратился к российскому лидеру с просьбой поставлять эту вакцину в Украину. На это президент страны-оккупанта ответил, что для этого нужно договориться с властями Украины. Россия вроде бы готова к сотрудничеству.

Коммуникация с агрессором

По его словам, переговоры со страной-агрессором могут быть только ради прогресса в вопросе мира и безопасности, "но исключительно с украинской повесткой дня и с официальным статусом".

В Верховной Раде уже есть ряд законопроектов, соавтором одного из которых являюсь я. Он ограничивает или запрещает и вводит ответственность, в частности уголовную, за контакты и сотрудничество со страной-агрессором – Российской Федерацией,

– отметил нардеп.

Также он добавил, что будет поддерживать в парламенте любые законодательные инициативы направленные на то, что "пока у нас есть территории, временно оккупированные Россией, контакты с этой страной должны быть только на официальном уровне".