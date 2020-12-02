Нынешний заместитель главы АП Олег Татаров занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что Микитась сразу лишался контроля над активами "Укрбуда" под "гарантии" денег на достройку ЖК "на потом".

Об этом заявил экс-президент компании "Укрбуд", бывший депутат Максим Микитась.

"Локдаун коррупции так локдаун.

О Татарове. Я строил наш "Укрбуд" и сотни лучших строительных проектов Украины – и на роль фунта перед нашими инвесторами и общественностью не подписывался. Пусть отвечают те, кто пустил "Укрбуд" под откос. Время коснуться и скрытой части айсберга в истории с рейдерством "Укрбуда".

Со вчерашнего дня на мейл press.maksim.mikitas@gmail.com сыпятся запросы от СМИ. Юристы передали мне кучу распечаток и ответить письменно с камеры отдельно каждому изданию физически нереально. Поэтому передаю для публикации ответы по ряду повторяющихся вопросов, тем более, что почти все запросы от медиа в последние сутки касались преимущественно одного – роли в истории с "Укрбуд" Олега Татарова. Скажу коротко. Несколько фактов:

знакомство состоялось в 2011 – 2013 годах. Первые контакты его с "Укрбуд" имели место, когда он занимал должность заместителя ГСУ МВД Украины. Во время одного из наездов с обыском на "Укрбуд" были "изъяты" 300 тысяч долларов США. Тогда во время решения вопроса об их возвращении и состоялось знакомство с Татаровым;

после бегства Януковича и увольнения Татарова из органов, в "Укрбуд" обратились с просьбой трудоустроить его. "Сильный юрист для решения особых вопросов";

в "Укрбуд" он работал под руководством директора Майбороды. Решал вопросы с различными государственными органами. Параллельно подрабатывал предоставлением юридических и других услуг экс-окружению Януковича. Помню по нескольким рабочим вопросам и ситуациям. Его курировал преимущественно Майборода и они были близки;

год назад во время кризиса "Укрбуда" его роль как специалиста "по схемам" была существенной и очень неоднозначной. Он вместе с Майбородой активно отстаивал вариант мероприятия "инвестора" именно в лице Федотенкова. Кто там у них был главным идеологом схем я точно не знаю;

это он автор схем, составленных им меморандумов, по которым и забрали "Укрбуд". Это он занимался юридическим оформлением документов по перерегистрации "Укрбуда" на подконтрольных Майбороде и Федотенкову подставных лиц. Татаров юридически так составил документы, что я сразу лишался контроля над активами "Укрбуда" под "гарантии" денег на достройку ЖК "на потом". "Укрбуд девелопмент" переоформили на подставных лиц, но денег на достройку "новые хозяева" так и не завели, а сосредоточились на распродаже активов (тема условий и сумм меморандумов и что еще важнее – выгодоприобретателей в дальнейших sales актуальна и будет освещена отдельно);

не удержусь вспомнить, год назад во время big распила Укрбуда они с Майбородой не уставали "пылесосить" с укрбудовского пирога даже крошки ... Например, с осени 2019 и по сей момент у жен Татарова и Майбороды совместный бизнес – обувные магазины. Сначала эта сеть была открыта моей женой и женой Майбороды, но год назад жена Татарова "зашла" на долю моей жены;

или, посмотрите, как много квартир в дорогих ЖК "Укрбуда" оформлено на него и его родственников, близкое окружение. "Покупка", как вы понимаете, происходила не на общих основаниях, а часто с дисконтом до 70 процентов;

когда меня арестовали, именно Татаров сразу прислал адвоката со своей орбиты и я быстро начал "тонуть" по всем фронтам;

так, недавно мне сообщили, что нашу скандальную встречу по вопросу консолидации ради спасения "Укрбуда", которая стоила мне свободы и 30 млн гривен, Майборода тайком записал на видео именно по идее Татарова, который и обеспечил его спецтехникой. Чтобы окончательно убрать меня от "Укрбуда" в СИЗО;

особая его роль была и в цепочке по дезинформации первых лиц государства относительно ситуации с "Укрбуд". Но это уже другая, более обширная тема не для экспресс-ответов.

По моему искреннему убеждению, Татаров причастен к трагедии "Укрбуда" и бед 13 тысяч семей его инвесторов.

P.S. Верю, что Президент Украины Владимир Зеленский искренне переживает за судьбу Украины и просто не знает о том, что проворачивают у него за спиной! И узнать об этом мы все должны ему помочь.

(Впервые в жизни прошу репост и помощи в распространении информации. Это и вопрос моей в СИЗО безопасности)", – заявил Микитась.