Это – плохой сигнал: в ПАСЕ разочарованы решением России покинуть переговоры по MH17
Парламентскую ассамблею Совета Европы неприятно удивил выход России из переговоров с Нидерландами и Австралией относительно катастрофы MH17. О том, что переговоров больше не будет, в Москве заявили 15 октября.
Диалог надо продолжить, – ПАСЕ
Соответствующее заявление ПАСЕ распространил румынский парламентарий Титус Корцелян – докладчик о привлечении к ответственности за сбивание самолета над Донбассом. Об этом сообщает Укринформ.
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Выход России из трехсторонних переговоров является плохим сигналом, прежде всего для семей жертв. Ради их интересов диалог должен быть продолжен,
– сказал депутат.
Что известно о выходе России из консультаций
Отметим, что 15 октября Россия сообщила о том, что больше не будет участвовать в консультациях по расследованию с Австралией и Нидерландами. В Москве отметили, что смысла в этом не видят, ведь дело получилось "предвзятое, политизированное и поверхностное".
На это заявление сразу отреагировали в Европе. В частности, глава МИД Нидерландов Стеф Блок выразил сожаление относительно такого решения. Призвали Москву продолжить консультации и лидеры стран ЕС.
Как на решение России отреагировали в Украине?Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что такое заявление Москвы – это "красноречивое свидетельство страха". Что касается Киева, то он всегда готов сотрудничать в расследовании.
Авиакатастрофа рейса MH-17: главное / Инфографика 24 канала