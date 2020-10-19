Парламентскую ассамблею Совета Европы неприятно удивил выход России из переговоров с Нидерландами и Австралией относительно катастрофы MH17. О том, что переговоров больше не будет, в Москве заявили 15 октября.

Диалог надо продолжить, – ПАСЕ

Соответствующее заявление ПАСЕ распространил румынский парламентарий Титус Корцелян – докладчик о привлечении к ответственности за сбивание самолета над Донбассом. Об этом сообщает Укринформ.

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Выход России из трехсторонних переговоров является плохим сигналом, прежде всего для семей жертв. Ради их интересов диалог должен быть продолжен,

– сказал депутат.

Что известно о выходе России из консультаций

Отметим, что 15 октября Россия сообщила о том, что больше не будет участвовать в консультациях по расследованию с Австралией и Нидерландами. В Москве отметили, что смысла в этом не видят, ведь дело получилось "предвзятое, политизированное и поверхностное".

На это заявление сразу отреагировали в Европе. В частности, глава МИД Нидерландов Стеф Блок выразил сожаление относительно такого решения. Призвали Москву продолжить консультации и лидеры стран ЕС.

Как на решение России отреагировали в Украине? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что такое заявление Москвы – это "красноречивое свидетельство страха". Что касается Киева, то он всегда готов сотрудничать в расследовании.

Важно! Малазийский самолет рейса MH17 сбили над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек. Авиакатастрофу расследует международная следственная группа.

По делу 4 подозреваемых:

так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин;

генерал, а тогда еще полковник ГРУ Генштаба Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский;

подполковник-спецназовец ГРУ Олег Пулатов;

Леонид Харченко, воевавший на стороне "ДНР".

Авиакатастрофа рейса MH-17: главное / Инфографика 24 канала