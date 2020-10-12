За 75 дней тишины на Донбассе погиб один человек. Владимир Зеленский считает это победой, однако добавляет, что не все обещанное выполнили.

Сдвиг в отношении Донбасса: чего удалось достичь

Вопрос конфликта на востоке Украины президент считает сложным и хочет решить как можно быстрее, чтобы не гибли люди. Об этом он заявил в интервью ВВС.

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Мы разблокировали нормандский процесс. Это диалог. Мы вернули всех за стол,

– отметил Зеленский.

Он поблагодарил за поддержку лидеров Франции и Германии Эммануэля Макрона и канцлера Ангелу Меркель. А также напомнил, что благодаря нормандскому формату Украина вернула 140 заключенных, среди которых не только военные, но и общественные деятели, разведчики и журналисты.

Результаты режима тишины

С июля на Донбассе зафиксировали 100 нарушений режима прекращения огня. Зеленский отметил, что это трагические цифры. Однако если сравнить их и 80 или 90 тысяч нарушений в такой же период раньше, разница ощутима.

"Мы реально не реагируем на какие-то одиночные выстрелы с оккупированной территории. Мы не должны делать то, что приведет к эскалации этого конфликта. Хотя есть потери", – сказал президент.

По его словам, за 75 дней перемирия погиб один человек.

Я считаю, что это наша победа. Но мы не сделали пока что все, что обещали,

– подытожил Зеленский.

К слову, интервью изданию украинский лидер дал во время официального визита в Великобританию 7 – 8 октября.

Важно! С 27 июля на Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Однако боевики регулярно его нарушают.