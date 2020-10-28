Решение Конституционного суда Украины относительно недостоверного декларирования приняли в условиях конфликтов интересов. Однако самыми интересными в этой истории являются предпосылки.

По словам представителя президента в Конституционном суде Федора Вениславского, обращение о представлении народных депутатов о неконституционности отдельных положений закона, уголовного кодекса и так далее поступило лишь 4 августа 2020 года, уже 8 сентября КСУ открыл конституционное производство и назначил рассмотрение данного дела на 8 октября. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

К слову Появился текст скандального решения КСУ: детали

"При чем к вечеру 26 октября вообще никому не было известно, что должен был рассматриваться этот вопрос, были внесены изменения в повестку дня КСУ и 27 октября началось рассмотрение, а в конце дня судьи приняли решение. Поэтому говорить о каком-то давлении со стороны НАПК или отдельных политических сил вообще нет никаких правовых оснований. Есть очевидное пренебрежение судьями КСУ многих положений закона и это вызывает по меньшей мере целый ряд вопросов", – пояснил Вениславский.

Перезапустят ли КСУ и что будет с судебной реформой

Он пояснил, что надо разграничить судебную реформу и перезапуск Конституционного суда. И добавил: "Перезапустить КСУ не имеет правовых механизмов ни президент, ни Рада. Потому что исчерпывающий список оснований досрочного прекращения полномочий судей КСУ закреплен в Конституции Украины, поэтому закон их только дублирует. Поэтому без внесения изменений в Конституцию Украины перезагрузить КСУ, в принципе, невозможно. А это достаточно длительный путь, который требует самого заключения КСУ", – отметил он.

Кто может повлиять на КСУ

По словам представителя Зеленского, здесь должна быть оценка правоохранительных органов. Если в действиях судей КСУ имеют место признаки уголовных правонарушений, то должны быть соответствующие реакции правоохранительных органов.

"Других механизмов повлиять на КСУ, имеется в виду с точки зрения устранения тех судей, которые явно имеют конфликт интересов и действуют в этих условиях, ни президент, ни Рада не может", – сказал Федор Вениславский.

Справка. 27 октября во время закрытого заседания Конституционный суд отменил, в частности, статью Уголовного кодекса о декларировании ложной информации. Она предусматривала штраф или уголовную ответственность судьям за непроверенные данные в декларациях чиновников.